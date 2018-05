Des Fesses à Orly…

« J'ai mangé du Jacques » est un spectacle musical très réussi. Si les deux comédiens-chanteurs s'étaient contentés de chanter, on aurait pu le qualifier de récital dans la mesure où ils enchaînent les airs. Mais il y un vrai jeu d'acteur, des transitions progressives, des surprises de mise en scène, bref, tout ce qui signe un spectacle soigné.

Mais pourquoi ce titre ?

Le programme le dit d'emblée, il s'agit d' « un spectacle musical de reprises d'un tas de mecs qui s'appellent Jacques et qu'on aurait mangés… ». De quel « tas de mecs » s'agit-il ? Tous ces Jacques ont pu être auteurs (Prévert, Lanzmann, Demy, Mougenot), compositeurs (Offenbach, Revaux, Datin), interprètes (Pills, Douai, les Frères Jacques) ou cumuler (Brel, Dutronc, Higelin, Cardona). Pourquoi les avoir mangé ? L'histoire ne le dit pas, mais on peut supposer, à entendre comment ces airs sont chantés avec talent, que c'était le moyen de s'approprier leur génie pour mieux le restituer.

Car il y a une véritable inspiration dans la façon dont ces deux interprètes offrent des airs aussi connus que Orly ou Les Fesses : pas question évidemment d'imiter, mais à la place on a droit à une interprétation originale, comique ou romantique, familière ou mélancolique selon le contexte. Ainsi « Fais pas ci, fais pas ça » est-elle interprétée façon rap ou « Comme d'habitude » sur un rythme de bossa. C'est toujours réjouissant, le plus souvent pour l'humeur et le reste du temps pour le sens esthétique. Et toujours poétique. Il n'y a qu'une chose à faire : se laisser bercer, emporter, rêver avec eux en leur confiant le gouvernail de nos émotions.

Pierre FRANÇOIS

« J'ai mangé du Jacques », avec Julie Autissier et Raphaël Gallandreau. Collaboration artistique : Émilie Chevrillon. Lundi et mardi à 19 h 45 du 7 au 29 mai à l'Essaïon, 6, rue Pierre au lard, 75004 Paris, métro Hôtel-de-ville ou Rambuteau.

Photo : Pierre Francois.