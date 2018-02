Théâtre : « Imagine-toi », de et avec Julien Cottereau au Théâtre des Mathurins, à Paris.

Magique !

« Imagine-toi » est un spectacle magique ! Et sans parole. Julien Cottereau – qui a obtenu le Molière de la révélation masculine – est un mime clown tendre et poète. Sur une scène nue entourée d’un rideau uni, il évolue en émettant des bruits aussi incroyables que le crissement d’un chiffon sur une vitre. Selon le moment, il choisit un son qui imite ou évoque la réalité. Il est joueur de jazz, promène son chien, n’arrête pas d’illustrer diverses situations pendant plus d’une heure qu’on ne voit pas passer. Il convie même quelques spectateurs sur le plateau et, fait notable, ne fait jamais rire à leurs dépens – car on rit beaucoup durant son spectacle, d’un rire tendre et redevenu enfantin.

Les mots manquent pour dire combien on ressort émerveillé du théâtre des Mathurins. En effet, son style est complètement personnel, le comparer à d’autres mimes ou clowns ne serait que trahisons successives. Les lumières sont parfaites et inventives. La mise en scène, sobre, est juste assez étrange pour nous faire basculer dans le merveilleux et la terreur des contes enfantins. Son univers est un mélange de quotidien et de poésie, aux marges du fantastique parfois. Chaque représentation est unique en ce sens que les parties jouées avec des spectateurs ne le sont jamais avec des comparses. C’est la seconde année qu’il vient se produire dans ce lieu, après une tournée mondiale de 1300 représentations, et on espère qu’il va y prendre un abonnement. En attendant, la bonne idée est d’aller le voir dès maintenant.

Pierre FRANÇOIS

« Imagine-toi », de et avec Julien Cottereau. Mise en scène : Erwan Daouphars. Collaboration artistique : Fane Desrues. Création lumière : Idalio Guerreiro. Création son : Gregory Rouault. Costumes : Renato Bianchi. Du mercredi au samedi à 19 heures, dimanche à 16 heures au Théâtre des Mathurins, 36, rue des Mathurins, 75008 Paris, tél. 01 42 65 90 00, http://www.theatredesmathurins.com/spectacle/315/imagine-toi-avec-julien-cottereau.

Photo : Denise Aimar.