Théâtre : « Énoorme », d’Emmanuel Lenormand et Alyssa Landry au Théâtre Trévise à Paris.

Un Polichinelle à l’appel.

« Énoorme » est un spectacle musical dont le thème est la grossesse. Trois femmes aux vies et aux projets différents – l’une est au foyer et fait le catéchisme, l’autre a son enfant « toute seule » sans trop savoir qui est le père, la troisième a toujours tout sacrifié à sa carrière – sont condamnées ensemble à neuf mois et vingt ans de travaux forcés : elles sont enceintes. À partir de là, le spectateur suit le feuilleton de leurs grossesses à travers les dialogues qu’elles ont dans des contextes de détente et seize chansons. Si au tout début on craint un comique un peu facile, on est vite rassuré. La complicité, au-delà des statuts sociaux divers, est bien montrée. Les sacrifices qu’elles doivent consentir son traités avec humour. Et justesse si l’on en juge d’après les rires féminins émanant de la salle. On note par exemple la formule du mariage appliquée à la relation mère-enfant. Ou la scène du mal de dos et du lumbago, qui est particulièrement réussie. On y trouve aussi, inévitable, le débat entre « dans la douleur tu enfanteras » et la péridurale. Rien ne semble avoir été oublié des petits et grands moments de cette période, même pas l’évanouissement du mari lors de l’accouchement. L’interprétation, suivie en cela par le décor, joue moins la carte du réalisme des situations que celui des sentiments à travers un style rappelant la BD, et le réussit parfaitement. Ce spectacle fait partie des divertissements, c’est un fait certain, mais il offre du grain à moudre au spectateur un peu curieux de réfléchir sur la condition de la femme enceinte.

Pierre FRANÇOIS

« Énoorme », d’Emmanuel Lenormand et Alyssa Landry. Avec Marion Posta, Cécilia Cara et Anaïs Delva en alternance avec Magali Bonfils, Dalia Constantin et Claire Pérot. Musique : Thierry Boulanger. Du jeudi au samedi à 21 heures, samedi à 17 heures jusqu’au 28 avril au Théâtre Trévise, 14, rue de Trévise, 75009 Paris, tél. 01 48 65 97 90, http://theatre-trevise.com