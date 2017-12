Héritier de Brassens.

Nombreux sont ceux qui regrettent la disparition des chanteurs à texte. Qu’ils se rassurent. Et qu’ils aillent écouter Xavier Merlet. Avec sa guitare et une bonne dose d’autodérision, il nous raconte poétiquement notre époque. C’est avec humour, tendresse, mais aussi réalisme qu’il tord le cou à la bêtise. « À ceux qui veulent extraire / Les graines étrangères / Sachez que sous la terre / Elles font de nous des frères », dit-il dans la chanson qui commence par « J’ai la fesse droite / D’origine auvergnate / La gauche prend ses racines / Dans ma terre angevine ». Comme on le voit, il y a du Brassens aussi bien dans le style que dans les thématiques. Ces dernières n’hésitant pas à faire référence à l’actualité : une de ses chansons est dédiée à « Marine… toi qui ne soufflera pas sur les braises de crainte que le feu de l’Auvergnat se mette à réchauffer la Soudanaise ». Qu’on ne s’y trompe pas pour autant, son parti-pris n’est que celui de l’humanité : dans la même chanson il établit le parallèle entre le sort du soldat qui en mission pour six mois est privé de voir son amour pendant 180 jours tandis que le salarié « dépecé, vidé mentalement » et absent à force de déprimer ne le voit pas non plus alors qu’il se trouve à côté de lui chaque jour. Ce qu’il veut, c’est juste « allumer la planète plutôt que le téléviseur », aller à l’essentiel.

Ses mélodies mettent en valeur le texte en toute tranquillité, on est presque dans un univers méditatif. Ces ballades à deux guitares et une voix empruntent parfois à des genres comme le swing manouche ou le flamenco, mais sont surtout une façon de mettre en valeur un texte qui le mérite bien tant il est ciselé. On pourra aller s’en rendre compte soit sur son site*, soit lors de ses prochains concerts, soit en écoutant son cd « A·O·C ».

Pierre FRANÇOIS

« A·O·C », de Xavier Merlet. Avec Xavier Merlet, voix et musique ainsi que guitare classique pour « La Recette du bonheur » ; Marc Brébion à la guitare. Chez Plus plus production, 6, rue saint Domingue, 44200 Nantes, tél. 02 40 12 04 80, www.plusplusprod.com, contact@plusplusprod.com. En vente après les concerts ou sur son site.

Concerts le 13 décembre 2017 et le 2 février 2018 à la Manufacture chanson, 124, avenue de la République, 75011, Paris, tél. 01 43 58 19 94, www.manufacturechanson.org/concerts/ ; le 20 janvier au Théâtre quartier libre, rue Antoinette de Bruc, 44150 Ancenis, tél. 02 51 14 17 17, www.theatre-ancenis.com ; le 13 février à La Bouche d’air, salle Paul-Fort, 9, rue Basse-Porte, 44000 Nantes, tél. 02 51 72 10 10, www.labouchedair.com/, accueil@labouchedair.com.

*http://xaviermerlet.com/albums/