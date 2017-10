Théâtre : « Boire ou séduire », de et mis en scène par Régis Van Houtte et Sébastien Bonnet au Mélo d’Amélie, à Paris.

Bon divertissement.

« Boire ou séduire » n’est peut-être pas la pièce du siècle, mais il n’empêche : on croit aux personnages, à la situation et son humour, s’il est certes familier, n’est pas vulgaire. Que demander de plus pour qui cherche un divertissement dan une salle intimiste ?

Le propos est très classique – l’infidèle, son complice imbécile et la maîtresse sont enfermés en attendant d’être délivrés par la légitime qui, évidemment, ne se doute de rien. Les dialogues sont d’une parfaite oralité, ce qui renforce l’impression d’assister en direct aux crises qui secouent ce trio. Bien évidemment, la pièce ménage une surprise in fine. Bref, tous les ingrédients sont là, bien dosés et efficacement servis.

Et si on est dans le contexte de la pièce de boulevard, avec tout ce que cela suppose d'humour (parfois facile), ce spectacle aborde néanmoins au moins deux thèmes moins légers, en montrant ce qu’est le syndrome de Korsakoff et en abordant la question du statut de la femme illégitime et de ses attentes légitimes.

Pierre FRANÇOIS

« Boire ou séduire », de et mis en scène par Régis Van Houtte et Sébastien Bonnet. Avec Régis Van Houtte, Sébastien Bonnet et Marinelly Vaslon. Du mardi au samedi à 21 heures, dimanche à 16 heures jusqu'au 31 décembre au Mélo d'Amélie, 4, rue Marie Stuart, 75002 Paris, tél. 01 40 26 11 11, métro Étienne Marcel, Réaumur Sébastopol, Sentier, http://www.lemelodamelie.com/

Photo : Pierre Francois.