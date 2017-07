Françaises immigrées, par Distribil.

Il y a eu les jeunes de banlieue avec « Illumination(s) », puis la mémoire (de la guerre d'Algérie) impossible à transmettre avec « Je marche dans la nuit par un chemin mauvais » : Ahmed Madani n'en est pas à son coup d'essai avec « F(l)ammes ». Et cela se sent. La sobriété de la mise en scène valorise le fond. Qui n'est autre que la vie de femmes immigrées s'interrogeant sur leur rôle dans une société plus ou moins accueillante. Ou par rapport aux traditions familiales. Chacun de ces dix témoignages est incarné par une comédienne qui aurait pu vivre ce qu'elle dit. Puisqu'elles sont toutes « issues de la diversité », comme on dit pudiquement. Ahmed Madani ayant le sens du professionnalisme, il a concentré une multitude de récits autour de peu de personnages bien typés pour mieux atteindre l'universel en partant de vies individuelles. Ces derniers sont apparemment livrés à la file, sauf qu'ils interagissent régulièrement. De façon tellement bien jouée qu'on prend pour imprévu ce qui ne l'est pas. Le style, toujours oral, peut devenir comique, palpitant ou dramatique. La polémique, quand elle surgit, est toujours enracinée dans la vie quotidienne, jamais intellectuelle. Ces prises de position tentent toutes de répondre à la même interrogation : qui suis-je dans cette société qui me regarde comme étrangère alors que j'ai une carte d'identité française ? Et nous interrogent en écho.

Distribil

« F(l)ammes, face à leur destin, épisode II, les filles » de et mis en scène par Ahmed Madani. Avec Anissa Aouragh, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Yidi N'Diaye, Inès-Tiphaine Zahoré. Au Théâtre des halles à 11 heures, salle du chapitre. Relâche les 10, 17 et 24 juillet.

Photo : Pierre François.