« Talking Heads II : Femme avec Pédicure / Nuits dans les jardins d’Espagne », d’Alan Bennett (poésie)

« Le langage, c’est d’être bombardé de balles »

« Dans toutes les directions » et ça nous emballe.

Humour tout au long du spectacle déjanté

Que deux superbes comédiennes ont régenté.

Monologues qui se croisent et font disjoncter

Dans la mise en scène qui s’étale à nos pieds

Et dont l’immense chaussure passion nous sied.

« Théâtre des Corps Saints », un parterre de fleur

Abrite les échanges, pulvérisateurs

De propos bien sentis, conjuguant peur-bonheur

A tous les temps d’un mode impératif farceur.

Un jeu parfait pour un texte provocateur

Aux répliques inattendues, crevant le cœur.

Un régal où les idées pleuvent avec ardeur.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

« Talking Heads II : Femme avec Pédicure / Nuits dans les jardins d’Espagne », d'Alan Bennett. Adaptation Jean-Marie Besset. Mise en scène Claude Bonin. Avec Emmanuelle Rozès / Bénédicte Jacquard.