Théâtre : « Clair Obscur. Cirque et théâtre gestuel »

10-05-2017, 21 h 15

Quand l’inquiétante solitude

Inspire la sollicitude

Pour ce clown triste à la vie rude

On a de la mansuétude.

C’est une sympathique étude

Où la tension physique remplace les mots.

Il donne corps aux massues au fil des tableaux

Acrobatiques au « Théâtre de Belleville »

Où les forces antagonistes s’annihilent.

Après tout le temps où l’on se toise,

A force de se chercher des noises,

Il faut alors que l’on s’apprivoise.

Rieuse elle lui insuffle la joie de vivre

Et de ses angoisses et tics elle le délivre.

Aux idées reçues ils tordent le cou

Quand tous leurs membres se mêlent et se nouent.

Espièglerie

Et jonglerie,

C’est bien parti

Pour l’infini

Jeu de l’adresse

Et maladresse

Tout en tendresse.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

« Clair Obscur. Cirque et théâtre gestuel ». De et avec Lucille Brunet et Manoël Mathis. Par la « Compagnie Les Chemins de Travers ».

Photo : Pierre Francois