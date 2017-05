Théâtre : « Comtesse de Ségur, née Rostopchine » au Studio Hébertot, à Paris.

09-05-2017, 19h00

« Nous ravir à nos soucis », sans a priori,

Est un plaisir qu’elle nous octroie. On sourit

Avec elle lorsqu’elle gagne son pari,

Nous instruire et nous distraire au fil du récit.

« Studio Hébertot », l’actrice mêle deux vies,

Franchissant allègrement les siècles d’oubli.

Un seul en scène où émotion et grâce affleurent

Tandis que les mots soudain chantent et nous effleurent.

Une interprétation qui nous va droit au cœur,

Fine et élégante, juste et pleine d’ardeur.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

« Comtesse de Ségur, née Rostopchine ». De Joëlle Fossier. Mise en scène Pascal Vitiello. Interprétation Bérengère Dautin.

Photo : Pierre Francois