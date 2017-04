Théâtre : « Blockbuster », par le Collectif Mensuel à Namur et à la Maison de la culture de Bourges.

Ciné-théâtre.

Re-création d'une nouvelle œuvre à partir de centaines d'extraits brefs de films existants rendus muets et montés selon un scénario écolo-révolutionnaire, « Blockbuster » est une pièce qui rappelle le ciné théâtre de La Cordonnerie. On se souvient comment cette dernière troupe fait tourner par exemple un « Hansen et Gretel » magnifique depuis des années. La différence tient au fait que dans le cas de « Blockbuster » on utilise une suite d'extraits très courts de films existants aboutissant à une œuvre clairement parodique. En effet, dans ce dernier cas, les extraits sont muets, une histoire – à mourir de rire – est reconstituée et les dialogues ainsi que les bruitages sont réalisés par les comédiens sur scène.

Le message écolo-révolutionnaire – qui se pose comme une réaction aux propos de Warren Buffet, deuxième fortune mondiale, selon qui « Il y a une guerre des classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner » – peut faire grincer quelques dents. Non pas à cause de son simplisme évident, mais plutôt à cause du fait qu'il est délivré dans des structures publiques. Ceci étant, serait-il plus justifié d'utiliser les mêmes lieux pour diffuser le message inverse ?

Le talent des comédiens est incontestable. Non seulement en tant que monteurs de films, mais aussi comme bruiteurs et dialogueurs. Le tout dans une perspective humoristique.

Pierre FRANÇOIS

« Blockbuster », par le Collectif Mensuel. Avec Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier, Renaud Riga.

du 26 au 28 avril au Théâtre de Namur (Be) et du 30 mai au 1 juin à la Maison de la Culture de Bourges (Fr).

Photo : Pierre François.