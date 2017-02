Théâtre : « L’Avaleur », d’après Jerry Sterner en tournée nationale avec les Tréteaux de France

Clown tragique.

« L’Avaleur », mis en scène par Robin Renucci des Tréteaux de France, est tiré d’une histoire vraie : l’offre publique d’achat hostile d’un opérateur en bourse sur une société de Cherbourg en parfaite santé mais sous-évaluée. Certes, le jeu de type clownesque qui aboutit à des psychologies taillées à la hache peut gêner. Mais c’est la seule réserve que l’on puisse émettre devant cette pièce qui maîtrise le suspense d’une façon magistrale. Et qui démonte, via le personnage de l’avocate d’affaire, les mécanismes d’attaque ou de défense possibles dans le monde de la finance. La succession des tableaux donne l’impression d’assister aux épisodes d’un feuilleton, chaque épisode se déroulant autour d’une nouvelle pièce du puzzle. On comprend vite que le maître du jeu est non seulement l’argent, mais aussi le temps. Le gagnant sera celui qui aura su au mieux exploiter le fil du sablier. Face à cet arbitre sans cœur, on trouve des personnes dévouées, un opportuniste, une féministe aux dents longues et un joueur. Et si l’histoire est tragi-comique, la chute ne manque pas de sel…

Pierre FRANÇOIS

« L’Avaleur », d’après Other people’s money de Jerry Sterner. Mise en scène de Robin Renucci. Avec Nadine Darmon, Marilyne Fontaine, Xavier Gallais, Robin Renucci, Jean-Marie Winling. Le 28 février à Soissons (02, La Mail), les 3 et 4 mars à Pantin (93, théâtre au fil de l’eau), le 7 à Rethel (08, Théâtre Louis Jouvet), le 11 à Douchy-les-Mines (59, L’Imaginaire), les 14 et 15 à Vesoul (70, Théâtre Edwige Feuillère), le 17 à Vergèze (30), les 21 et 22 à Villefranche sur Saône (08), le 24 à Pamiers (09, Salle du jeu de paume), le 30 à Neuilly-sur-Seine (92, théâtre des Sablons), du 10 au 14 avril à Villeurbanne (69, TNP).

Photo : Jean-Christophe Bardot