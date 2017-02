Cirque : Biennale internationale des arts du cirque, en région marseillaise, et festival Marto, avec le spectacle « Bêtes de foire, petit théâtre de gestes », en région parisienne.

Cirque.

La seconde édition de la biennale internationale des arts du cirque(1), dans la région de Marseille, est déjà un événement important. Sur un mois, elle réunit onze compagnies régionales ou nationales et treize d’envergure internationale pour monter soixante-trois spectacles dont vingt-six en création mondiale. Le tout se répartit entre Marseille et vingt-six autres villes des environs, dont Martigues, Aix, Velaux, Vitrolles, Arles, Cavaillon, Châteauvallon, Toulon, Antibes, Grasse…

« Bêtes de foire »(2) est pour sa part le nom de la compagnie qui va inaugurer le festival Marto(3) avec un spectacle sans titre, mais en faut-il un pour un si poétique ?

Entièrement mimé (un seul mot est proféré, à la toute fin du spectacle), ce spectacle met en scène des classiques du cirque, mais d’une façon toujours inattendue et très poétique. La complicité de ce couple circassien est par ailleurs palpable. Ils nous invitent à les suivre dans un monde qui ressemble à un archétype connu – la femme devant la machine à coudre, l’homme dans les activités mécaniques – mais c’est pour mieux s’en évader, le sourire aux lèvres.

Il y a quelque chose d’envoûtant dans ce spectacle, une douceur, une tendresse, une délicatesse aussi bien dans les mouvements que dans les éclairages. Un humour discret est le second fil rouge, avec la poésie, de ce spectacle. On reste à la fois interdit et amusé à la vue d’un jonglage qui n’en est pas un ou d’un chien savant pour lequel on craque complètement, même si par principe on n’apprécie pas le travail des animaux. Car ce caniche exprime bien plus la complicité avec ses maîtres que le dressage. Est-ce la proximité avec le public ou la sobriété des moyens développés ? Toujours est-il que ce spectacle est plein d’un charme particulier au point qu’il serait dommage de le rater.

Mais ce spectacle n’est que le premier du festival Marto.

L’originalité de cette manifestation, en dehors du fait d’être consacré aux marionnettes et au théâtre d’objets, réside dans son organisation décentralisée : chaque lieu (à Bagneux, Antony, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Meudon ou Nanterre) organise sa propre programmation autour de cette discipline entre le 10 et le 26 mars. Par contre, un festival qui en est rendu à sa dix-septième édition n’est plus affecté d’aucun défaut de jeunesse, pour le plus grand plaisir de ceux qui ont compris que la marionnette et le théâtre d’objet sont des disciplines à part entière, qui peuvent parfois s’adresser aux adultes seuls du fait que n’importe quel thème peut y être abordé.

Pierre FRANÇOIS

(1) 2e Biennale internationale des arts du cirque, jusqu’au 19 février. Informations et réservations dans chaque structure d’accueil, à l’office de tourisme de Marseille (0 826 500 500, 0,15 par appel + prix de l’appel) ou sur www.biennale-cirque.com

(2) « Bêtes de foire, petit théâtre de gestes », avec Laurent Cabrol et Elsa de Witte. Sculpture des personnages : Steffie Bayer. Construction des personnages : Thierry Grand et Anna Mano. Création musicale : Mathias Imbert, Natacha Muet, Piéro Pépin, Eric Walspeck. Oreille technique : Francis Lopez. Regards lights : Hervé Dilé et Fabien Viviani. Gradins : Fred Sintomer ; Administration : Les Thérèses. Du 10 au 16 mars à l’Espace Cirque d’Antony, ven, sam, mar, mer, jeu à 20 heures, dim à 16 heures.

(3) « Festival Marto, marionnettes et objets », du 10 au 26 mars 2017. À Bagneux (tél. 01 46 63 96 66), Antony (tél. 01 41 87 20 84), Châtillon (tél. 01 55 48 06 90), Clamart (tél. 01 41 90 17 02), Fontenay-aux-Roses (tél. 01 71 10 73 70), Issy-les-Moulineaux (tél. 01 41 23 84 00), Malakoff (tél. 01 55 48 91 00), Meudon (tél. 01 49 66 68 90, 01 41 14 65 50) et Nanterre (tél. 01 40 97 56 56). www.festivalmarto.com, www.theatredessources.fr, www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr, www.theatrejeanarp.com, www.bagneux92.fr, www.theatreachatillon.com, www.theatre71.com, www.issy.com/letempsdescerises, www.meudon.fr, http://culture.u-paris10.fr

Photo : Pierre François.