Théâtre : « Bienvenue en Corée du Nord » en tournée.

Spécial et attachant.

« Bienvenue en Corée du Nord » est un spectacle rare. Quant au fond d'abord : les artistes sont vraiment allés sur place, en vacances, et cela se sent à travers toute la tendresse qui imprègne le spectacle. Quant à la forme ensuite : il est joué par quatre clowns.

Qui ne sombrent jamais dans l'excès. On est dans un jeu de clown, certes, mais qui ne ridiculise jamais autrui et qui ne recourt pas à des artifices éculés.

Le rythme de la pièce est agréable. Sans précipitation ni lenteur, il distille des informations sur ce pays fermé tout en faisant rire des maladresses de ceux qui sont sur scène.

La seule question qui se pose est celle des différences de sensibilité selon la culture à laquelle on appartient. Là où un Occidental ne voit que des traits d'humour sans méchanceté, il y a fort à parier qu'un Asiatique risque de croire qu'on fait perdre la face à ceux qui partagent sa civilisation. Si la musique est un langage universel, tel n'est pas le cas du théâtre, hélas…

Pierre FRANÇOIS

« Bienvenue en Corée du Nord ». Avec Marie-Laure Baudain, Alexandre Chatelin, Laura Deforge, Adélaïde Langlois. Mise en scène : Olivier Lopez.

Les 19, 20 et 21 janvier à 20 h 30 au Théâtre de Chaoué Port belle eau à Allonnes (72) ; les 26, 27 et 28 janvier à 20 h 30 à la Cité théâtre de Caen (14) ; les 3 et 4 février à 20 h 30 au Samovar de Bagnolet (93).

Photo : Pierre Francois.