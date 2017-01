Théâtre : « Rimbaud, Verlaine, éclipse totale », Christopher Hampton, Didier Long, Théâtre de Poche-Montparnasse, Paris

Passion brûlante.

« Intelligent, tant que vous voudrez, mais il a des yeux qui ne me plaisent pas. Il finira mal. En tous cas, rien de banal ne germera dans cette tête : ce sera le génie du bien ou du mal ! ». C'est en ces termes qu'un certain M.Desdouets, prinicipal de collège, parle de l'élève Arthur Rimbaud en 1869. Quelques mois plus tard seulement, Rimbaud l'indomptable répond à l'invitation de Verlaine et le rejoint à Paris. C'est le début d'une passion tumultueuse et féconde entre les deux poètes, passion que Christopher Hampton, s'appuyant sur d'innombrables lettres et témoignages, a mise en mots pour en extraire la moëlle.

Didier long signe l'adaptation et la mise en scène et fait le choix d'un dispositif scénique sobre, sans artifices. Seules les très jolies lumières de Denis Koransky donnent à ce bras de fer amoureux son atmosphère, tantôt sensuelle, tantôt tragique. Le metteur en scène campe également avec justesse le personnage de Verlaine tiraillé entre une situation bourgeoise en souffrance et l'appel de l'aventure, le souffle brûlant de la poésie. Rimbaud à ses côtés, interprété par Julien Alluguette fait figure de jeune prétentieux qui ne s'embarasse pas des convenances et semble ne faire cas que de sa propre route. L'exaltation de sa jeunesse va de pair avec une forme d'égoïsme. L'association de ces deux comédiens donne lieu à des passes d'armes inégales mais, à l'image des personnages qu'ils incarnent, ils ne se donnent que tout entiers.

David WESTPHAL

«Rimbaud, Verlaine, éclipse totale» de Christopher Hampton. Adaptation et mise en scène, Didier Long. Avec Julien Alluguette, Didier Long et Jeanne Ruff. Musique, François Peyrony. Lumières, Denis Koransky. Décor : Jean-Michel Adam

Théâtre de poche-montparnasse, du mardi au samedi à 21h. Réservations : 01 45 44 50 21 – www.theatredepoche-montparnasse.com