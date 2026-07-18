Théâtre, festival off d’Avignon : « Un air de famille », d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri au théâtre des Corps Saints.

Pari réussi.

« Un air de famille » est, dans les années 90, un succès d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri, tant au théâtre que dans sa version filmée. Le défi consistant à recréer cette pièce excite plutôt qu’il n’impressionne Jean-Pierre Azéma. Et il le relève avec bonheur. Lui qui dit vouloir transformer le quatrième mur en simple vitre permettant au public de se contempler sans se sentir jugé y parvient parfaitement.

Les personnages sont principalement des « beaufs », pleins d’autant de bonne volonté que d’égocentrisme, une équation commune. Par contraste, ceux du serveur et de la fille de la maison, psychologiquement plus riches, sont particulièrement attachants. Le décor typique des années 70 est illustratif ; on est dans un divertissement au premier degré : tout est explicite. Mais jamais téléphoné. On est là face à un divertissement qui tient ses promesses, pour la plus grande joie du public.

Pierre FRANÇOIS

« Un air de famille », d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Avec Jean-Philippe Azéma, Alain Chapuis, Véronique Boutonnet, Letti Laubies, Isabelle Parsy, Karim Wallet. Mise en scène : Jean-Philippe Azéma, assisté de Danielle Carton. Lumières : Richard Arselin. Décors : Alain Villette. À 16 h 50 (jusqu’à 18 h 10) jusqu’au 25 juillet au théâtre des Corps Saints, 76, place des Corps Saints, 84000 Avignon. Tél. : 04 84 51 25 75. Courriel : p.jannin@orange.fr. https://theatre-corps-saints-avignon.com/un-air-de-famille-2/. Tout public à partir de 10 ans.