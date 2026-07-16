Théâtre, festival off d’Avignon : « Mondes possibles », de Rachel Collignon, à Présence Pasteur.

Fantastique et fantasmagorique.

« Mondes possibles » n’est certes pas une redite des « Justes » de Camus, même si les thématiques sont parentes. Que faire quand une des participantes refuse l’obstacle au moment de passer à l’action terroriste ? Elles sont deux sur scène. La cause à défendre est celle de l’environnement. Le contexte, celui d’un huis clos, enfermées qu’elles sont dans une église pour avoir une vue imprenable sur le cortège visé. Chacune a ses failles, mais l’une les cache mieux que l’autre. La responsable, Diane, est une passionaria, sa complice, Céleste, une dépressive. Cette confrontation entre deux caractères extrêmes – parfois sur un ton que l’on aurait apprécié moins criard – mêle humour et vérités sociales. On apprécie les moments d’improvisation, parfaitement maîtrisés, ainsi que les rebondissements, réellement inattendus. La mise en scène donne dans un style fantastique, voire de rêve (ou cauchemar) éveillé. Ce dernier point explique un décor assez libre par rapport à la réalité qu’il est censé traduire. On est ailleurs, et de temps en temps dans la tête des protagonistes. Ce spectacle part dans tous les sens, jusque dans le dialogue avec le public, pour notre plus grand plaisir. On passe régulièrement d’un univers à l’autre. Tout aussi fréquemment, philosophie et psychologie s’invitent dans les répliques. Le thème est en fait le prétexte à une grande réflexion sur la vie, y compris spirituelle, vivante et menée tambour battant. Quand on pense qu’il s’agit là, au départ, d’un spectacle « carte blanche », on se rend compte du talent de ces artistes.

Pierre FRANÇOIS

« Mondes possibles », de Rachel Collignon. Mise en scène : Christophe Montenez de la Comédie-Française. Assistanat à la mise en scène : Pauline Desrozier, Julia Baudet. Avec Rachel Collignon, Fanny Barthod, Alexandre Prince. Création lumière : Adrian Noguera Incardona. Scénographie et costumes : Anaïs Levieil. Création sonore : Samuel Robineau. Construction du décor : Margot Bulot. Avec la voix de Dominique Blanc.

Du 4 au 25 juillet (relâche les 9, 16, 23 juillet) à 20 h 15 au théâtre Présence Pasteur, salle Jacques Fornier, 13, rue Pont-Trouca 84000 Avignon (intra muros).

Renseignements : 04 32 74 18 54, contact@presence-pasteur.fr, https://www.festivaloffavignon.com/spectacles/8161-mondes-possibles.

Public adulte uniquement à partir de 13 ans, présence d’armes à feu / armes blanches. Durée : 1 h 15.

Photo : Stéphane Lavoué.