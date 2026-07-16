Actu : Les forces de maintien de la paix poursuivent leurs efforts pour réduire les risques liés aux engins explosifs dans le Sud-Liban.

Efforts visant à réduire les menaces liées aux engins explosifs.

La FINUL et le Service de lutte antimines des Nations Unies (UNMAS) poursuivent leur collaboration afin de renforcer les capacités de neutralisation des engins explosifs (EOD) et de déminage dans le sud du Liban. Ce partenariat soutient la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies en contribuant à réduire les risques liés aux restes explosifs de guerre et en améliorant la sécurité des communautés locales.

Dans le cadre de cet effort, les casques bleus de la FINUL interviennent régulièrement suite à des signalements de munitions non explosées dans toute la zone d’opérations de la Mission. Le 21 juin, une équipe de neutralisation des engins explosifs de la FINUL a neutralisé en toute sécurité une munition non explosée découverte près d’une position de l’ONU à Ibil es-Saqi. Après avoir sécurisé le site et évalué les risques, les spécialistes ont mené une opération de neutralisation contrôlée sans incident.

Cette opération a permis d’éliminer un danger potentiel tant pour les riverains que pour le personnel des Nations unies, soulignant ainsi le travail essentiel accompli par les équipes de neutralisation des engins non explosés. Leurs activités quotidiennes contribuent à remédier aux conséquences persistantes des hostilités passées et récentes, rendant les zones touchées plus sûres pour les communautés locales.

Le personnel de neutralisation des engins non explosés (EOD) effectue également des contrôles de routine le long des routes et des axes opérationnels afin de faciliter les déplacements des patrouilles de la FINUL, des convois logistiques et des missions humanitaires. Le maintien de ces axes, permettant aux soldats de la paix d’accomplir les missions qui leur sont confiées, reste un volet important du travail de la Mission.

Depuis l’escalade des hostilités, les équipes EOD de la FINUL ont localisé et neutralisé des dizaines de munitions non explosées, d’engins explosifs improvisés et de drones accidentés. Ces opérations requièrent une expertise spécialisée, une planification minutieuse et une coordination étroite entre les différents éléments de la Mission.

Outre les activités de déminage, les casques bleus contribuent à faciliter les déplacements humanitaires en assurant la liaison et en escortant les convois afin d’apporter un soutien en matière de sécurité lorsque cela est nécessaire, ce qui permet de garantir que l’aide parvienne aux communautés en toute sécurité.

Grâce à leur coopération continue, la FINUL et l’UNMAS contribuent à réduire les menaces liées aux engins explosifs dans tout le sud du Liban, tout en favorisant un environnement plus sûr et plus sécurisé tant pour les habitants locaux que pour ceux qui œuvrent à leur venir en aide.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)