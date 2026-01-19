Théâtre : « La Passion des femmes », d’après Guy de Maupassant, par Jean-Pierre Hané, au Studio Hébertot, à Paris.

Je te tiens par la barbichette…

« La Passion des femmes » est un patchwork rythmé et truculent. Bérengère Dautun ouvre la pièce en incarnant le rôle du récitant, un récitant avec le talent immense qui est le sien, avec une aura qui ne la quitte pas. Elle incarne par ailleurs des rôles à l’occasion des extraits de nouvelles qui sont donnés. Des répliques et tirades qui sortent de plusieurs nouvelles : « Au bord du lit », « Rosalie Prudent », « La moustache », « Confessions d’une femme », « Les caresses », « Sauvée », « Une femme », « Lui », « Le baiser », « Vains conseils », « Le lit ».

On y retrouve l’esprit du XIXᵉ siècle, autrement dit patriarcal, mais plein d’humour, de finesse aussi, toujours de la part des femmes. On passe d’un contexte à un autre, avec vivacité, avec ravissement aussi. On remarque le talent – déjà signalé – de Bérengère Dautun, mais ses collègues seront-ils à la hauteur ? Le rôle de jeune premier est difficile : c’est celui d’un fat se faisant jouer par les femmes. On croit complètement à la gaucherie et à la naïveté qu’il incarne. Le jeu de sa camarade, instinctif, est convaincant. C’est un plaisir d’admirer avec quelle facilité Jean-Pierre Hané et Catherine Piffaretti endossent tant de rôles à la suite. Le temps s’arrête, le temps de savourer – avec humour – ce que certains appellent l’éternel féminin. Même si, c’est vrai, la misogynie n’est jamais loin.

Pierre FRANÇOIS

« La Passion des femmes », d’après Guy de Maupassant. Adaptation et mise en scène : Jean-Pierre Hané. Avec Bérengère Dautun, Catherine Piffaretti, Rose Sorin, Mateo Autret Vasquez, Jean-Pierre Hanin. Costumes : Vincent Dupeyron. Lumières : Laure-Anne Néré. Jeudi, vendredi, samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 jusqu’au 15 février au Studio Hébertot, 78 bis, boulevard des Batignolles, 75017, Paris. M° Villiers ou Rome. Tél. : 01 42 93 13 04. www.studiohebertot.com

Photo : Marie-Pascale Velay.