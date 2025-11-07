Théâtre : « M. O. L. I. E. R. E. », au Théâtre du Ranelagh, à Paris.

Comique moliéresque.

Il convient d’orthographier correctement le titre de ce spectacle, soit « M. O. L. I. E. R. E. ». En effet, développé, cela donne : Méli mélo (sic) Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Eponyme. Et une idée de la loufoquerie à laquelle l’on peut s’attendre.

Loufoques, ces trois comédiens et ce musicien ? Oui, et ils revendiquent s’inspirer des Monty Python. Cela ne signifie pas pour autant désordre ou foutraque. Pour commencer, la pièce est à quatre-vingt-dix pour cent composée de citations empruntées à l’œuvre de Jean-Baptiste Poquelin, ceci afin de créer un spectacle relatant sa vie. Le rythme est soutenu, émaillé de trouvailles comiques fréquentes. Les comédiens savent casser puis rétablir le quatrième mur en un instant. Enfin, l’on sent que la pièce est parfaitement au point à ses transitions parfaitement huilées. C’est aussi désopilant qu’enrichissant.

Pierre FRANÇOIS

« M. O. L. I. E. R. E. », d’après la vie et l’œuvre de Molière. Conception : Clément Beauvoir, Lucas Henaff, Etienne Luneau. Mise en scène : Elsa Robinne. Lumières : Emilie Nguyen. Costumes et décors : Anne Lacroix. Avec : Clément Beauvoir, Lucas Henaff, Etienne Luneau, Joseph Robinne ou Marine Dubruque.

Du jeudi au samedi à 19 heures, dimanche à 15 heures jusqu’au 18 janvier 2026, en alternance avec « S. H. A. K. E. S. P. E. A. R. E. » et « T. C. H. E. K. H. O. V. », de la même compagnie et sur le même principe. Donc : semaines n° 46, 49, 52 en 2025, 3 en 2026. Relâche le 25 décembre, supplémentaire le 31 décembre à 19 heures. Durée : 1 h 20.

Au Théâtre du Ranelagh, 5, rue des vignes, 75016, Paris. Métro : La Muette, Passy ; RER C : Boulainvilliers, Maison de la Radio Avenue du Président Kennedy. Bus 22, 52, 32, 70, 72.

Tél : +33(0) 1 42 88 64 44, courriel : reservations@theatre-ranelagh.com. https://www.theatre-ranelagh.com/spectacle/m-o-l-i-e-r-e/

Photo : Tiphaine Vézier.