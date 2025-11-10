Communiqué : Déclaration de la FINUL du 30 octobre 2025.

La FINUL exprime sa profonde préoccupation face à l’incursion armée israélienne à Blida tôt ce matin.

Une telle action israélienne au nord de la Ligne bleue constitue une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et de la souveraineté du Liban.

La FINUL réitère son appel à toutes les parties pour qu’elles s’engagent pleinement à cesser les hostilités et note que l’extension de l’autorité de l’État par le biais de ses institutions est au cœur même de la résolution 1701.

La FINUL reste en communication avec les Forces armées libanaises au sujet de cet incident.

