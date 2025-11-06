Communiqué de la Finul du 27 octobre 2025 : Les balises endommagées de la Ligne bleue sont à nouveau installées.

Les soldats de la paix de la FINUL ont commencé à remettre en état les balises de la Ligne bleue endommagées lors du conflit de l’année dernière, marquant ainsi une étape importante vers le rétablissement de la stabilité dans le sud du Liban.

Depuis le début des travaux de remise en état sur le terrain le 15 octobre à Meiss ej-Jabal, cinq nouvelles balises ont été réinstallées et une autre devrait être remise en état cette semaine.

Avant les hostilités de l’année dernière, 272 balises jalonnaient la Ligne bleue. Une évaluation de la FINUL a révélé que 24 d’entre elles avaient été endommagées et 33 autres détruites lorsque le conflit s’est intensifié.

Les travaux de remise en état actuellement menés par la FINUL ont nécessité une coordination intensive avec les Forces armées libanaises (FAL) et les Forces de défense israéliennes (FDI) afin de garantir leur bon déroulement.

Au cours des derniers mois, diverses équipes de la FINUL se sont activement engagées, menant des reconnaissances aériennes et terrestres pour évaluer les dégâts, et déminant les zones pour éliminer les munitions non explosées (UXO) et les restes explosifs de guerre (ERW).

L’équipe du Système d’information géographique (SIG) a confirmé l’emplacement précis des balises, tandis que la Section de liaison a coordonné les efforts des deux parties afin d’éviter tout conflit dans le cadre de cet important travail de la FINUL. Les ingénieurs civils de la FINUL ont ensuite préparé et installé les nouveaux repères.

Au cours d’une de ces missions, le 22 octobre, au sud-est du village de Rmeich, des dizaines de soldats de la paix chinois ont transporté un nouveau baril bleu et des matériaux de construction – notamment du ciment, du sable, de l’eau, des cordes et des boîtes de peinture – le long d’un itinéraire récemment débarrassé des UXO et des ERW. Les soldats de la paix ghanéens, responsables de la zone, ont assuré la sécurité tout au long de l’opération.

En coordination avec les parties, la FINUL a commencé à marquer de manière visible la Ligne bleue en 2007. La Ligne bleue, identifiée par les Nations Unies en 2000, représente la ligne de retrait des FDI. Ces balises contribuent à prévenir la confusion, à éviter les franchissements involontaires et à maintenir la paix. Elles restent l’une des mesures de confiance les plus importantes.