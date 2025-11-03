Peinture : Julie Dahan, peintre sur verre.

Entre le vitrail et la peinture.

Elle était au Salon international du patrimoine culturel, dont le thème était cette année l’Art déco. Elle ? Julie Dahan*, peintre sur verre, qui restaure aussi bien qu’elle crée. Son parcours ? Un CAP des métiers du vitrail, suivi d’un Brevet des métiers d’art et enfin six ans de formation aux métiers du verre. Elle est enfin lancée par Gilles Audoux**, peintre et verrier à Clamart, qui la fait travailler au sortir de ses études.

Son inspiration est toujours la nature, même quand elle peint de l’abstraction, comme pour ce vitrail qui part de l’idée de la mer. Une peinture qui n’a rien à voir avec les méthodes à l’économie de certains bâtisseurs d’églises en mal de financement. Après avoir peint le verre, elle le chauffe à 630 °, pour que la couleur entre dans la matière. Cette technique lui permet même d’ajouter des détails à un premier travail en recuisant le verre, tel son portrait de femme qui a ensuite été agrémenté de fleurs et fruits ainsi que d’une frise colorée.

Mais son art ne s’arrête pas là. Elle crée aussi, pour le pur plaisir et sans visée utilitaire, de petites sculptures, jouant sur la brillance et le reflet à défaut de la transparence. Bref, on est séduit par son travail !

Pierre FRANÇOIS

*https://www.patrimoineculturel.com/julie-dahan/

**http://www.gillesaudoux.com/index.html

Photo : Pierre François.