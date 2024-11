Peinture : Nezha Oukhiti en dialogue.

Paix impressionnante.

Si l’expression écrite de Nezha Oukhiti est certes marquée par le vocabulaire administratif du monde de l’entreprise, il l’est tout autant par la poésie qui l’habite, un vocabulaire émerveillé et l’amour du mot juste. Ce n’est pourtant rien à côté de son travail pictural. « Harmonie résiliente », le titre de l’exposition qu’elle a commise au château Capet Guillier, est d’ailleurs tout un programme. Tenu.

Car, on a beau être intellectuellement convaincu que pour accéder au domaine de la création abstraite, il faut commencer par être un maître du dessin – ce que Picasso était – que l’on ne déconstruit qu’ensuite, il n’en reste pas moins vrai que les toiles de Nezha nous touchent d’emblée.

Plus qu’une simple sensualité, c’est à une tendresse subtile que nous invitent les courbes et volutes de ses peintures. Presque à une communion positive à travers ces traces qui semblent s’élever, tel l’encens au moment de la prière du soir.

Les titres qu’elle leur donne – naissance, persévérance, vibrance, fusion, profondeur, résonance, équilibre, flux… – sont d’ailleurs évocateurs de l’émotion qui la traversait au moment de leur réalisation. Et elle ne se vexe pas s’ils déclenchent dans le cœur du spectateur d’autres sentiments : le principal reste le dialogue, elle ne se soucie pas de dicter telle ou telle idée.

Oui, dans un monde traversé de tensions, contempler ses tableaux fait du bien, indéniablement.

Pierre FRANÇOIS

https://nezacreation.wixsite.com/neza, nezacreation@gmail.com

Photo : Nezha Oukhiti