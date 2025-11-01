Communiqué de la Finul du 26 octobre 2025 : Déclaration de la FINUL sur l’attaque à la grenade contre des soldats de la paix (26 octobre 2025).

Cet après-midi, vers 17 h 45, un drone israélien s’est approché d’une patrouille de la FINUL opérant près de Kfar Kila et a largué une grenade. Quelques instants plus tard, un char israélien a tiré un coup de feu en direction des soldats de la paix. Heureusement, aucun blessé ni dégât n’a été à déplorer parmi les soldats de la paix et les biens de la FINUL.

Cet incident fait suite à un autre incident survenu plus tôt au même endroit, au cours duquel un drone israélien a survolé la patrouille de la FINUL de manière agressive. Les soldats de la paix ont pris les mesures défensives nécessaires pour neutraliser le drone.

Ces actions des Forces de défense israéliennes (FDI) constituent une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et de la souveraineté du Liban, et témoignent d’un mépris pour la sécurité des soldats de la paix qui exécutent les tâches confiées par le Conseil de sécurité dans le sud du Liban.