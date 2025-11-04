Actu : Communiqué du SNJ du 22 octobre 2025 : Total soutien à notre confrère d’Hebdo 25 menacé.

Dans un éditorial publié le 20 octobre dernier, un journaliste d’Hebdo 25 révèle avoir été destinataire, le 16 septembre 2025, d’une lettre anonyme de menace et d’intimidation déposée dans la boîte aux lettres du journal, en pleine polémique sur la venue de Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle à Besançon. « Il serait bon que vous informiez vos lecteurs sur la présence des soit disant (sic) journaliste (sic) à Gaza qui ne sont que des tueurs et des violeurs sous couvert des brassard (sic) de journalistes. Ceci est un premier et dernier avertissement. On sait ou (sic) se trouve votre domicile et somme (sic) au courant de vos activité (sic), loisirs etc… Prenez en note », menace le corbeau. Tout en suggérant de ne plus « insulter notre guide Benyamin Netanyahou ».

Le 25 juillet 2025, notre confrère d’Hebdo 25 avait publié un édito en soutien aux journalistes palestiniens dans la bande de Gaza, réagissant à une dépêche de l’AFP qui alertait sur la situation de ses correspondants sur place, victimes de la famine et des bombardements. A plusieurs reprises, le SNJ a lui-même apporté son soutien à ces confrères, dont 224 ont péri depuis le 7 octobre, selon la Fédération internationale des journalistes (FIJ).

Ces menaces et intimidations, qui constituent de graves attaques contre la liberté d’expression, sont intolérables. Il n’est pas acceptable de vouloir porter atteinte à l’intégrité d’un journaliste dans l’exercice de ses fonctions.

Le SNJ, première organisation de la profession, apporte son soutien total à ce confrère et se tient à sa disposition pour être à ses côtés dans les suites judiciaires qui s’imposent après qu’il ait déposé plainte.