Théâtre : « Une chambre à poil, stand up d’après Virginia Woolf », de Roxanne Roux, Marie Cahu et Virginia Woolf au théâtre La Flèche, à Paris.

Rythme endiablé.

« Une chambre à poil » – le jeu de mots est transparent avec « Une chambre à soi » – est une réinterprétation libre de l’essai de Virginia Woolf. Au même titre que ce travail, la mise en scène passe d’une idée à l’autre sans autre transition que de changer de style, quittant par exemple l’ironie pour l’humour, la satire, la farce ou le propos philosophique aussi brusquement qu’une balle de flipper passe d’un bord à l’autre du cadre.

Le jeu de mime est absolument magnifique, de même que le travail sur la tonalité du texte. Ces deux éléments concourent à créer une atmosphère de happening permanent – le sous-titre précisant même qu’il s’agit d’un stand-up – qui entretient un rythme endiablé.

Pierre FRANÇOIS

« Une chambre à poil, stand up d’après Virginia Woolf », de Roxanne Roux, Marie Cahu et Virginia Woolf. Avec et mis en scène par Roxanne Roux. Collaboration artistique : Marie Cahu et Victor Roy. Lumière, son, vidéo : Victor Roy. Dramaturgie : Marie Cahu. Jeudi à 21 heures jusqu’au 5 juin au théâtre La Flèche, 77, rue de Charonne, 75011 Paris. Métro Charonne, Ledru-Rollin, Faidherbe-Chaligny. Tél. : 01 40 09 70 40 ; courriel : info@theatrelafleche.fr