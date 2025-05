Festival off d’Avignon : « Okilélé », d’après l’album de Claude Ponti, par le collectif Quatre ailes à Présence Pasteur, à Avignon.

Fantastique.

« Okilélé », prononcé phonétiquement en détachant les syllabes, donne le thème de ce spectacle pour jeune – voire très jeune – public. À mi-chemin entre la marionnette et le spectacle solo, il fait immédiatement entrer dans l’univers du conteur-acteur, grâce à une astuce de mise en scène.

On a pu observer combien des enfants de maternelle ont été captivés par le monde fantastique dans lequel évolue cette marionnette qui souffre de sa différence, mais part à la recherche de celui ou celle qui pourrait avoir besoin d’elle. Les éclairages et les mouvements inattendus, le décor aussi, créent une magie qui fascine. Le rythme étant régulier, on reste tenu en haleine par une histoire qui se présente comme un conte – avec sorcière, bien entendu – sans avouer son aspect philosophique, qui peut être mis en valeur par l’adulte accompagnateur par la suite.

Pierre FRANÇOIS

« Okilélé », d’après l’album de Claude Ponti, par le collectif Quatre ailes. Avec Damien Saujeon (jeu) et Emmanuel Laborde (manipulations). Mise en scène et scénographie : Michaël Dusautoy.

Au festival off d’Avignon du 5 au 26 juillet à 9 h 30 (relâche les 7, 14 et 21) à Présence Pasteur, 13, rue du pont Trouca, Avignon. Tel : 04 32 74 18 54, https://presence-pasteur.fr/

Tournée : 13 et 14 novembre au service culturel de Valbonne (06), 12 et 13 décembre au Théâtre du cormier à Cormeilles-en-Parisis (95), 6 mars 2026 à L’Arche le sillon de Pleubian (22), 27 et 28 avril au Tivoli à Montargis (45).