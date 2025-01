Théâtre : « Le pire premier rencart de l’histoire », de Jérémy Manesse au Café de la gare, à Paris.

Rire puis réfléchir.

« Le pire premier rencart de l’histoire » est une comédie de boulevard contemporaine sans amant dans le placard, mais bourrée de rebondissements. Les deux couples présents ne le sont qu’en devenir ou par la force des choses. Chaque personnage possède sa dose de mystère et de préjugés. Les relations entre les uns et les autres sont évidemment détonantes.

Au-delà de cette apparence superficielle et des rires fréquemment provoqués par les répliques, l’on sent une invite à la réflexion, une remise en cause des discours du temps. Comme au surplus les personnages sont bien habités, on ne boude pas notre plaisir. D’autant plus que toutes les tendances sont servies, les comportements de gauche comme de droite, les slogans féministes comme les réflexes patriarcaux. Tout cela dans un huis clos à l’intérieur d’un bar qui périclite. C’est typiquement le genre de pièce à voir entre amis pour se divertir sans vulgarité.

Pierre FRANÇOIS

« Le pire premier rencart de l’histoire », de Jérémy Manesse. Mise en scène :Ludivine De Chastenet. Avec Odile Huleux, Jérémy Manesse, Florent Aumaitre, Laure Haulet. Café de la gare, 41, rue du Temple, 75004, Paris. Tél. : 01 42 78 52 51. Courriel : cdlg5@wanadoo.fr. Métro Hôtel-de-Ville, Rambuteau ; RER Châtelet-Les Halles. https://www.cdlg.org/j/index.php/210-pire

Photo : Pierre FRANÇOIS