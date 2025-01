Actu (Finul) : Conférence de presse du Secrétaire général de l’Onu à Beyrouth, le 18 janvier 2025.

Texte original :

UN Secretary-General’s press conference in Beirut, Lebanon (18 January 2025)

I am concluding a very meaningful and productive visit to Lebanon. I have been profoundly moved by all I saw and heard.

Throughout my time here, I have sensed an atmosphere of opportunity.

After one of the most difficult years in generations, Lebanon is on the cusp of a more hopeful future.

A window has opened paving the way for a new era of institutional stability, a State fully able to protect its citizens, and a system that would allow the tremendous potential of the Lebanese people to flourish.

We must do all we can to make this vision a reality.

That was the focus of my meetings with President Joseph Aoun, caretaker-Prime Minister Najib Mikati, Speaker of Parliament Nabih Berri, Prime Minister-designate Nawaf Salam and caretaker-Foreign Minister Abdallah Bou Habib.

With a head of state, and government, once formed, Lebanon will be placed to address the needs of its people and extend state authority throughout its territory.

Of course, big challenges lie ahead.

During my visit in the South yesterday, I saw firsthand the dramatic human impact and the utter level of destruction caused by the conflict.

Hundreds of thousands of displaced residents have returned to southern Lebanon, southern Beirut, the Bekaa Valley, and elsewhere.

Many have found their homes and communities in ruin.

The rebuilding needs are great. But they are not insurmountable.

Working hand-in-hand with Lebanese authorities and partners, the United Nations will intensify our support for recovery and reconstruction across Lebanon.

Many Israelis were also victims, with their lives upended by the conflict.

I fervently hope all from both sides will soon be able to return to the areas where they lived and resume their daily lives.

Ladies and gentlemen,

The cessation of hostilities is fragile, but it is holding.

I call on both parties, and all those with influence, to ensure commitments are realized.

The newly established mechanism should be used to address outstanding issues.

I note that the Israel Defense Forces have commenced their phased withdrawal from Lebanese territory, while the Lebanese Armed Forces are deploying in greater numbers south of the Litani River.

But we see continued demolitions of buildings and infrastructure in southern Lebanon, as well as fatal airstrikes.

On the other hand, in the past 40 days alone, UNIFIL peacekeepers uncovered over a hundred unguarded weapons and ammunition caches, promptly sharing their locations with the Lebanese Armed Forces.

Resolution 1701 is clear: The area between the Blue Line and Litani River must be free of all armed personnel, assets and weapons — other than those of the Government of Lebanon and UNIFIL.

I had the opportunity to visit with UNIFIL troops yesterday who are undertaking a vital mission.

They carried out over 730 missions in close cooperation with the Lebanese Armed Forces, facilitating their redeployment to more than 50 positions.

UNIFIL has also facilitated 39 humanitarian missions — in coordination with the Lebanese Armed Forces, the Lebanese Red Cross, various UN entities, and NGOs.

Our Peacekeepers are currently strengthening their capacities and adapting their conduct of operation, within their mandate.

Despite continued challenges, critical milestones can be met with sufficient political will. Safety, security and freedom of movement of UNIFIL should be fully guaranteed.

The parties have renewed their commitment to resolution 1701 as the framework for lasting peace.

As I said, it is now essential to see the withdrawal of the Israel Defense forces from Lebanese territory and the simultaneous deployment of the Lebanese Armed Forces across southern Lebanon in the agreed timeframe.

Moreover, Lebanon’s sovereignty and territorial integrity must be respected, and the Lebanese state must have full control of weapons throughout Lebanese territory.

This is a central tenet of resolution 1701.

It is therefore equally important to also look beyond the 60-day-period, in order to begin the work to – this time around – fully implement resolution 1701 in all its dimensions.

I encourage the international community to strengthen their support to the Lebanese Armed Forces.

The United Nations — including through the UN Special Coordinator for Lebanon and UNIFIL — is committed to supporting the parties uphold their obligations under resolution 1701 and ensuring that the cessation of hostilities holds.

This would lay a platform for the full implementation of the resolution and its ultimate goal, a permanent ceasefire between Lebanon and Israel.

I want to once again salute the women and men of UNIFIL who remained in position, at great risk to their safety and security.

I also extend my profound thanks to the troop-contributing countries. They were crucial in helping the parties find their way towards peace.

I also want to thank and recognize the UN staff in Lebanon, for their courage and resilience, and continuing to deliver under at great personal risk under very difficult circumstances. Several made the ultimate sacrifice and many lost all they had.

Ladies and gentlemen,

Finally, the situation in the region is evolving rapidly, with a deal on a ceasefire and release of hostages in Gaza, as well as developments in neighboring Syria.

I want to commend the Government and people of Lebanon for their longstanding solidarity in hosting large numbers of Syrian and Palestine refugees.

It is that spirit of solidarity that the world must show to the people of Lebanon.

The road ahead is filled with promise but also great tests. These include reforms and efforts for greater accountability.

As the Lebanese people travel this road together, the United Nations is proud to stand with you.

Let’s make the most of this atmosphere of opportunity.

Thank you.

Spokesman: We’ll take some questions. Mr. Mohamed Farhat, please.

Question: Good evening, Mr. Secretary-General, Mohamed Farhat, Al-Jadeed TV, Lebanon.

Throughout the past month, we were seeing the Israeli attacks on the UN positions and peacekeepers throughout southern Lebanon. Will we see any international movement to condemn Israel for these attacks? And throughout the past 55 days or 53 days, Israel was violating the ceasefire agreement that happened throughout southern Lebanon, and also in some places, not only on the borders. How can you describe these violations? Thank you.

Secretary-General: I visited yesterday one of the installations of the UNIFIL that had been shot at, that had also been victim of different other forms of attack that destroyed parts of their walls. And all those attacks to UNIFIL were strongly condemned by ourselves and by the international community. It is absolutely essential to safeguard the security of UNIFIL personnel. On the other hand, all other violations of the agreement that was established for the cessation of hostilities, all those violations must also be clearly condemned.

Spokesman: Yes Diana, Please, right here.

Question: Diana Skaini, An-Nahar. So, I will do it in Arabic. I have two questions:

[translated from Arabic] Soon the deal on the ceasefire in Gaza will be in effect, and I would like to ask you about the next day. What will happen while the humanitarian disaster is going on, and we would like to know what you think about this?

The second question, ae there any guarantees for the ceasefire in Lebanon to hold? There are complications, there are different interpretations of resolution 1701 and Hezbollah says that it is recovering its strength. What are the guarantees?

Secretary-General: First, I must say that, I have been, since the first day, asking for a ceasefire in Gaza, and for the unconditional release of the hostages, and for open access for humanitarian aid to the people in Gaza.

It is my strong belief that tomorrow we will start with these three objectives, that there will be no more fighting, that humanitarian aid will start to have a facilitated access to Gaza, and that the hostages will start to be released.

For the second question, I am totally convinced that the agreement that was established will be respected. I am totally convinced that the Israeli forces will leave Lebanon as foreseen, and that the Lebanese armed forces, with the support of UNIFIL, will assume full control of the area South of the Litani River, and I do not see any reason for this not to happen.

And the best guarantee is that I am entirely convinced that the whole of the international community will not forgive any violation of this agreement. Everybody wants peace in Lebanon, and nobody would accept the war to start again in Lebanon.

Question: Carmen Jokhadar, Al Jazeera. So, I have two questions.

The first one, did you ever receive any information, or have you been informed from the Israelis that the ceasefire will happen on the 26th [of January] at 4 a.m., and that they will withdraw fully from the South of Lebanon? Did they inform you officially about that?

The second question is related to the UNRWA. You know, after the Israeli legislations and decisions related to this organization, what would be the fate of this organization, and how it will impact all the Palestinians benefitting from the services of this organization? Thank you.

Secretary-General: First of all, I have not received directly any information about Israel, but Israel has signed agreements, and these agreements are clear commitments that must be respected.

Second, UNRWA will, in all circumstances, continue to operate in Lebanon, in Jordan, and in Syria. And it is not yet entirely clear what is the interpretation of the legislation that was adopted.

For the moment, UNRWA is still operating in Gaza and in the West Bank, and we do not intend to stop our operations unless they are stopped by Israel.

Question: [translated from Arabic] Ahmad Sengab, Cairo News TV. I have two questions.

The first one is related to UNIFIL. Will there be any increase in the troops numbers in order to maintain the safety and security in Lebanon and to ensure that the ceasefire is respected?

Secretary-General: There is no intention to increase the number of troops. There is, yes, an intention to increase the capabilities of the force. The problem is not the number of soldiers, the problem is the kind of equipment that is essential from the point of view of the monitoring that UNIFIL must do. So, what is planned is an increase of capabilities, but also an adaptation of the action of UNIFIL to make it even more effective in the exercise of its mandate.

Translator: The second question is related to Gaza Strip. Is there any mechanism to ensure that the humanitarian assistance will be delivered once the ceasefire is acted upon? Will there be any mechanism to ensure that humanitarian assistance will be allowed into Gaza?

Secretary-General: Into Gaza, yes. The agreement is clear. There won’t be any impediments by Israel for humanitarian aid to enter in Gaza. That doesn’t mean that it is easy, the distribution of humanitarian aid in Gaza. We have gangs looting systematically the convoys. We have other obstacles that have to do with the total degradation of Gaza and its infrastructure. We have a limited number of trucks at the present moment in Gaza. So, a lot of actions are necessary in order to make the distribution fully effective, distribution by the UN, distribution by its partners, distribution by the private sector, and distribution by other initiatives. It is clear that there is an obligation by Israel of not creating any obstacles. It is clear that the situation in Gaza is still extremely complex, and a lot of difficulties still remain for an effective distribution.

Question: [translated from Arabic] Mohamed Bouri, Cairo 24. Mr. Secretary-General, yesterday you mentioned that weapons caches were found and that these were military equipment which are not for UNIFIL or the government, and you also mentioned that the presence of such equipment and material is a violation of Resolution 1701, especially between the Blue Line and South Litani. So, is it only about South Litani or also North Litani?

Secretary-General: What we are discussing now in this operation that we are making is an operation that takes place in the southern part of Lebanon, but the principle that we have affirmed as an essential principle is that the monopoly of the use of force within a state must belong to the government of the state and to the army of the state, and that is the principle that should be applied everywhere.

Translator: The other question, the disarmament of troops that are not related to the government, is it the government’s affair or UNIFIL’s affair?

Secretary-General: UNIFIL informs the Lebanese army of the existence of these arms [weapons] and the Lebanese army makes the collection of these equipment.

Spokesman:Thank you very much.

Conférence de presse du Secrétaire général des Nations unies à Beyrouth, Liban (18 janvier 2025)

Je termine une visite très significative et productive au Liban. J’ai été profondément ému par tout ce que j’ai vu et entendu.

Pendant tout le temps que j’ai passé ici, j’ai ressenti une atmosphère d’opportunité.

Après l’une des années les plus difficiles depuis des générations, le Liban est à l’aube d’un avenir plus prometteur.

Une fenêtre s’est ouverte, ouvrant la voie à une nouvelle ère de stabilité institutionnelle, à un État pleinement capable de protéger ses citoyens et à un système qui permettrait à l’énorme potentiel du peuple libanais de s’épanouir.

Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette vision devienne réalité.

C’est sur ce point que se sont concentrées mes rencontres avec le président Joseph Aoun, le premier ministre intérimaire Najib Mikati, le président du Parlement Nabih Berri, le premier ministre désigné Nawaf Salam et le ministre intérimaire des affaires étrangères Abdallah Bou Habib.

Avec un chef d’État et un gouvernement, une fois formé, le Liban sera en mesure de répondre aux besoins de sa population et d’étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire.

Bien sûr, de grands défis nous attendent.

Lors de ma visite dans le Sud hier, j’ai pu constater de visu l’impact humain dramatique et l’ampleur des destructions causées par le conflit.

Des centaines de milliers de personnes déplacées ont regagné le sud du Liban, le sud de Beyrouth, la vallée de la Bekaa et d’autres régions.

Nombre d’entre eux ont retrouvé leurs maisons et leurs communautés en ruine.

Les besoins en matière de reconstruction sont considérables. Mais ils ne sont pas insurmontables.

En travaillant main dans la main avec les autorités libanaises et leurs partenaires, les Nations unies intensifieront leur soutien au redressement et à la reconstruction dans tout le Liban.

De nombreux Israéliens ont également été victimes du conflit, qui a bouleversé leur vie.

J’espère ardemment que tous, des deux côtés, pourront bientôt retourner dans les régions où ils vivaient et reprendre leur vie quotidienne.

Mesdames et Messieurs,

La cessation des hostilités est fragile, mais elle tient.

J’appelle les deux parties, et tous ceux qui ont de l’influence, à veiller à ce que les engagements soient respectés.

Le mécanisme nouvellement mis en place devrait être utilisé pour traiter les questions en suspens.

Je constate que les forces de défense israéliennes ont entamé leur retrait progressif du territoire libanais, tandis que les forces armées libanaises se déploient en plus grand nombre au sud du fleuve Litani.

Mais nous constatons la poursuite des démolitions de bâtiments et d’infrastructures dans le sud du Liban, ainsi que des frappes aériennes meurtrières.

D’autre part, au cours des 40 derniers jours seulement, les soldats de la paix de la FINUL ont découvert plus d’une centaine de caches d’armes et de munitions non gardées, dont ils ont rapidement communiqué l’emplacement aux forces armées libanaises.

La résolution 1701 est claire : la zone située entre la Ligne bleue et le fleuve Litani doit être exempte de tout personnel armé, de tous biens et de toutes armes – autres que ceux du gouvernement libanais et de la FINUL.

Hier, j’ai eu l’occasion de rendre visite aux troupes de la FINUL, qui accomplissent une mission vitale.

Elles ont effectué plus de 730 missions en étroite collaboration avec les forces armées libanaises, facilitant leur redéploiement sur plus de 50 positions.

La FINUL a également facilité 39 missions humanitaires, en coordination avec les forces armées libanaises, la Croix-Rouge libanaise, diverses entités des Nations unies et des ONG.

Nos soldats de la paix renforcent actuellement leurs capacités et adaptent la conduite de leurs opérations, dans le cadre de leur mandat.

Malgré les difficultés persistantes, les étapes critiques peuvent être franchies avec une volonté politique suffisante. La sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement de la FINUL devraient être pleinement garanties.

Les parties ont renouvelé leur engagement à l’égard de la résolution 1701 en tant que cadre pour une paix durable.

Comme je l’ai dit, il est maintenant essentiel de voir le retrait des forces de défense israéliennes du territoire libanais et le déploiement simultané des forces armées libanaises dans tout le sud du Liban dans les délais convenus.

En outre, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban doivent être respectées et l’État libanais doit avoir le contrôle total des armes sur l’ensemble du territoire libanais.

Il s’agit là d’un principe central de la résolution 1701.

Il est donc tout aussi important de regarder au-delà de la période de 60 jours, afin de commencer à travailler pour – cette fois-ci – mettre en œuvre la résolution 1701 dans toutes ses dimensions.

J’encourage la communauté internationale à renforcer son soutien aux forces armées libanaises.

Les Nations unies, notamment par l’intermédiaire du coordinateur spécial des Nations unies pour le Liban et de la FINUL, se sont engagées à aider les parties à respecter leurs obligations au titre de la résolution 1701 et à veiller à ce que la cessation des hostilités soit maintenue.

Cela permettrait de jeter les bases d’une mise en œuvre complète de la résolution et de son objectif ultime, un cessez-le-feu permanent entre le Liban et Israël.

Je tiens à saluer une nouvelle fois les femmes et les hommes de la FINUL qui sont restés en position, au péril de leur sécurité.

J’adresse également mes plus vifs remerciements aux pays contributeurs de troupes. Ils ont joué un rôle crucial en aidant les parties à trouver le chemin de la paix.

Je tiens également à remercier et à saluer le personnel des Nations unies au Liban pour son courage et sa résilience, et pour avoir continué à fournir des services dans des circonstances très difficiles, au péril de leur vie. Plusieurs d’entre eux ont fait le sacrifice ultime et beaucoup ont perdu tout ce qu’ils avaient.

Mesdames et Messieurs,

Enfin, la situation dans la région évolue rapidement, avec un accord de cessez-le-feu et la libération d’otages à Gaza, ainsi que des développements dans la Syrie voisine.

Je tiens à féliciter le gouvernement et le peuple libanais pour la solidarité dont ils font preuve depuis longtemps en accueillant un grand nombre de réfugiés syriens et palestiniens.

C’est cet esprit de solidarité que le monde doit montrer au peuple libanais.

Le chemin à parcourir est plein de promesses, mais aussi de grandes épreuves. Il s’agit notamment de réformes et d’efforts en vue d’une plus grande responsabilisation.

Alors que le peuple libanais parcourt ce chemin ensemble, les Nations unies sont fières de se tenir à ses côtés.

Tirons le meilleur parti de cette atmosphère d’opportunité.

Je vous remercie de votre attention.

Porte-parole : Nous allons répondre à quelques questions. M. Mohamed Farhat, s’il vous plaît.

Question : Bonsoir, Monsieur le Secrétaire général : Bonsoir, Monsieur le Secrétaire général, Mohamed Farhat, Al-Jadeed TV, Liban.

Tout au long du mois dernier, nous avons assisté aux attaques israéliennes contre les positions de l’ONU et les soldats de la paix dans tout le sud du Liban. Verrons-nous un mouvement international condamner Israël pour ces attaques ? Au cours des 55 ou 53 derniers jours, Israël a violé l’accord de cessez-le-feu dans tout le Sud-Liban, ainsi qu’à certains endroits, et pas seulement aux frontières. Comment pouvez-vous décrire ces violations ? Je vous remercie.

Monsieur le Secrétaire général : J’ai visité hier l’une des installations de la FINUL qui avait été la cible de tirs et qui avait également été victime de différentes autres formes d’attaques qui avaient détruit des parties de ses murs. Toutes ces attaques contre la FINUL ont été fermement condamnées par nous-mêmes et par la communauté internationale. Il est absolument essentiel de préserver la sécurité du personnel de la FINUL. D’autre part, toutes les autres violations de l’accord de cessation des hostilités doivent également être clairement condamnées.

Le porte-parole : Oui Diana, s’il vous plaît, juste ici.

Question : Diana Skaini, An-Nahar. Je vais donc le faire en arabe. J’ai deux questions :

[traduction de l’arabe] Bientôt, l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza entrera en vigueur, et j’aimerais vous poser une question sur le lendemain. Que se passera-t-il alors que la catastrophe humanitaire est en cours, et nous aimerions savoir ce que vous en pensez ?

Deuxième question : y a-t-il des garanties pour que le cessez-le-feu au Liban tienne ? Il y a des complications, il y a des interprétations différentes de la résolution 1701 et le Hezbollah dit qu’il reprend des forces. Quelles sont les garanties ?

Monsieur le Secrétaire général : Tout d’abord, je dois dire que, depuis le premier jour, je demande un cessez-le-feu à Gaza, la libération inconditionnelle des otages et le libre accès de l’aide humanitaire à la population de Gaza.

Je suis fermement convaincu que demain, nous commencerons à atteindre ces trois objectifs, qu’il n’y aura plus de combats, que l’aide humanitaire commencera à avoir un accès facilité à Gaza et que les otages commenceront à être libérés.

Pour la deuxième question, je suis totalement convaincu que l’accord qui a été établi sera respecté. Je suis totalement convaincu que les forces israéliennes quitteront le Liban comme prévu et que les forces armées libanaises, avec le soutien de la FINUL, prendront le contrôle total de la zone située au sud du fleuve Litani, et je ne vois aucune raison pour que cela ne se produise pas.

Et la meilleure garantie est que je suis entièrement convaincu que l’ensemble de la communauté internationale ne pardonnera aucune violation de cet accord. Tout le monde veut la paix au Liban, et personne n’accepterait que la guerre reprenne au Liban.

Question : Carmen Jokhadar, Al Jazeera. J’ai deux questions.

La première, avez-vous reçu des informations, ou avez-vous été informés par les Israéliens que le cessez-le-feu aurait lieu le 26 [janvier] à 4 heures du matin, et qu’ils se retireraient complètement du Sud-Liban ? Vous en ont-ils informés officiellement ?

La deuxième question concerne l’UNRWA. Vous savez, après les législations et les décisions israéliennes relatives à cette organisation, quel sera le sort de cette organisation et quel sera l’impact sur tous les Palestiniens qui bénéficient des services de cette organisation ? Je vous remercie.

Monsieur le Secrétaire général : Tout d’abord, je n’ai pas reçu directement d’informations sur Israël, mais Israël a signé des accords, et ces accords sont des engagements clairs qui doivent être respectés.

Deuxièmement, l’UNRWA continuera, en toutes circonstances, à opérer au Liban, en Jordanie et en Syrie. Et l’interprétation de la législation qui a été adoptée n’est pas encore tout à fait claire.

Pour l’instant, l’UNRWA continue d’opérer à Gaza et en Cisjordanie, et nous n’avons pas l’intention d’arrêter nos opérations à moins qu’elles ne soient arrêtées par Israël.

Question : [traduction de l’arabe] Ahmad Sengab, Cairo News TV. J’ai deux questions.

La première concerne la FINUL. Y aura-t-il une augmentation des effectifs afin de maintenir la sécurité au Liban et de s’assurer que le cessez-le-feu est respecté ?

Le Secrétaire général : Il n’y a pas d’intention d’augmenter le nombre de soldats. Il y a, oui, une intention d’augmenter les capacités de la force. Le problème n’est pas le nombre de soldats, le problème est le type d’équipement qui est essentiel du point de vue de la surveillance que la FINUL doit effectuer. Donc, ce qui est prévu, c’est une augmentation des capacités, mais aussi une adaptation de l’action de la FINUL pour la rendre encore plus efficace dans l’exercice de son mandat.

Le traducteur : La deuxième question concerne la bande de Gaza. Existe-t-il un mécanisme pour garantir que l’aide humanitaire sera acheminée une fois que le cessez-le-feu sera appliqué ? Y aura-t-il un mécanisme pour s’assurer que l’aide humanitaire sera autorisée à entrer dans la bande de Gaza ?

M. le Secrétaire général : À Gaza, oui. L’accord est clair. Israël ne fera pas obstacle à l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza. Cela ne signifie pas que la distribution de l’aide humanitaire à Gaza soit facile. Des gangs pillent systématiquement les convois. D’autres obstacles sont liés à la dégradation totale de Gaza et de son infrastructure. Nous avons un nombre limité de camions à l’heure actuelle à Gaza. De nombreuses actions sont donc nécessaires pour que la distribution soit pleinement efficace, qu’elle soit assurée par l’ONU, par ses partenaires, par le secteur privé ou par d’autres initiatives. Il est clair qu’Israël a l’obligation de ne pas créer d’obstacles. Il est clair que la situation à Gaza est encore extrêmement complexe et que de nombreuses difficultés subsistent pour une distribution efficace.

Question : [traduction de l’arabe] Mohamed Bouri, Le Caire 24. Monsieur le Secrétaire général, vous avez mentionné hier que des caches d’armes avaient été trouvées et qu’il s’agissait d’équipements militaires qui n’étaient pas destinés à la FINUL ou au gouvernement, et vous avez également mentionné que la présence de tels équipements et matériels constituait une violation de la résolution 1701, en particulier entre la Ligne bleue et le sud du Litani. S’agit-il donc uniquement du Sud Litani ou également du Nord Litani ?

Secrétaire général : Ce dont nous discutons maintenant dans cette opération que nous menons est une opération qui a lieu dans la partie sud du Liban, mais le principe que nous avons affirmé comme un principe essentiel est que le monopole de l’utilisation de la force dans un État doit appartenir au gouvernement de l’État et à l’armée de l’État, et c’est le principe qui devrait être appliqué partout.

Le traducteur : L’autre question, le désarmement des troupes qui ne sont pas liées au gouvernement, est-ce l’affaire du gouvernement ou celle de la FINUL ?

Le Secrétaire général : La FINUL informe l’armée libanaise de l’existence de ces armes et l’armée libanaise procède à la collecte de ces équipements.

Porte-parole : Merci beaucoup.

Vidéo de la conférence de presse du SG

