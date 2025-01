Actu : Communiqué du Syndicat national des journalistes. Le 10 février, contre-sommet de l’IA : pour un humanisme de notre temps.

Paris, Théâtre de la Concorde, le 10 février, de 14 h à 20 h 30.

Les 10 et 11 février, va se tenir à Paris, au Grand Palais, le « Sommet pour l’Action sur l’intelligence artificielle ». Une cérémonie qui réunira une centaine de chefs d’État, qui vont rivaliser d’annonces d’investissements visant à faire de leurs pays des « champions de l’IA ». Mais aussi les grandes figures de l’industrie du numérique, Elon Musk et Sam Altman, parmi d’autres, qui vont asséner l’éternel refrain des formidables « opportunités » offertes par l’automatisation sans cesse croissante des affaires humaines. (…)

Face à ce qui s’annonce comme une gigantesque messe propagandiste, il nous a paru impératif de donner toute sa place aux forces de la société civile, en montant un « contre-sommet de l’IA ». Celui-ci est fondé sur une double philosophie : le témoignage et la mobilisation. Sont invités des membres issus de diverses corporations à faire le récit des réalités concrètes vécues du fait de l’implantation de systèmes d’IA (dans l’enseignement, le monde du travail, les métiers de la culture et de l’information…). Il sera également fait un tableau de l’impact environnemental induit. Enfin, il sera fait part des formes de mobilisation déjà amorcées, autant que seront envisagées les perspectives de les étendre. (…)

Cet événement a été pensé, à l’origine, par le philosophe Éric Sadin (spécialiste des technologies numériques et de l’intelligence artificielle), auquel s’est associé le Syndicat national des journalistes, à travers son référent IA générative Éric Barbier, journaliste à L’Est Républicain, très mobilisés, depuis la première heure sur ces enjeux et soutiens actifs à la mise en place de notre sommet. Nous avons décidé de lui donner pour titre « Pour un humanisme de notre temps ».

L’événement se tiendra le lundi 10 février, de 14 heures à 20 h 30, au Théâtre de la Concorde, à Paris. Dirigé par Elsa Boublil, le Théâtre de la Concorde s’est donné pour mission de conjuguer l’art et la démocratie. En prise avec l’actualité, il propose des spectacles, mais aussi des ateliers pédagogiques et des scènes ouvertes.

Lire le communiqué en entier sur le site du SNJ.