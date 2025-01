Musique : Lucienne Deschamps chante Anne Sylvestre au Connétable, à Paris.

Un monde recréé.

Lucienne Deschamps se promène avec son univers. Mieux, elle le chante et le partage. On se laisse prendre, bercer, emmener par sa douceur, son féminisme, sa poésie, son regard pétillant.

Sur son CD Lucienne Deschamps chante les poètes*, on retrouve alors des chansons, principalement du vingtième siècle, voire peu connues, notamment d’Alain Chédid ou Sophie Clodion voisinant avec les siennes. Il y a aussi la mise en musique de textes plus classiques, de Victor Hugo, Jacques Prévert ou Aragon.

Mais au Connétable – ce restaurant qui promeut régulièrement les poésies d’Allain Leprest, spécialement par la voix de Zelva –, c’est le monde d’Anne Sylvestre et ses « fabulettes » qu’elle reprend. Sans imiter. Elle le recrée, l’adapte à sa sensibilité, mettant l’accent sur la mélancolie, la méditation qui habite ces poésies tournant autour de la question des rapports humains. Et cela fonctionne. Pendant une heure, accompagnée à la guitare, le temps est alors suspendu dans cette salle intimiste au nombre de places limité. L’écouter se mérite doublement – même si la participation est libre – dans la mesure où l’exiguïté du lieu se conjugue avec un nombre limité de dates : il n’en reste encore que deux, les 13 et 27 février.

Pierre FRANÇOIS

Lucienne Deschamps chante Anne Sylvestre, avec Jean-Philippe Winter à la guitare, les 13 et 27 février au Connétable, 55, rue des Archives, 75003, Paris. Réservations : vivevoix358@gmail.com, tél. : 06 71 10 41 89. Restaurant : 01 42 77 41 40. www.lucienne-deschamps.fr

*distribution EPM-musique.

Photo : Pierre FRANÇOIS