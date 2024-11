Théâtre : « Exit », de Karine Dubernet et Benjamin Gauthier au théâtre 14, à Paris.

Exposé.

« Exit » est une pièce dure, mais très bien jouée. Le travail d’acteur est considérable eu égard au fait que chacun joue plusieurs rôles, et néanmoins on croit à chacun des personnages. Si l’on devine assez vite que le propos va aller dans le sens du vent – par exemple du fait que le thème de la souffrance est abondamment abordé tandis que celui de l’indépendance de la vie est escamoté –, la pièce a le mérite de présenter la problématique d’une association pratiquant le suicide assisté sous beaucoup de facettes : les relations avec les candidats, les possibilités offertes ou non par la loi, les motivations tant des demandeurs (avec une dose de pathos parfois excessive) que des bénévoles, les relations interpersonnelles entre ces derniers, l’épuisement psychologique de certains, le fait de devoir pallier l’absence de soins palliatifs…

Le seul regret que l’on puisse avoir concerne le choix de la musique accompagnant le fait de boire la potion : « Oh happy days ». Il s’agit d’un cantique dont le texte(1) va à l’encontre de l’indépendance revendiquée et du sentiment d’impuissance qui motive la demande de suicide assisté. Ce contresens est d’autant plus dommage qu’il arrive en conclusion du spectacle.

Pierre FRANÇOIS

« Exit », de Karine Dubernet et Benjamin Gauthier d’après le documentaire de Fernand Melgar. Avec Philippe Awat, Marie-Sohna Condé, Lucie Gallo, Nanou Garcia, Benjamin Gauthier. Mardi, mercredi et vendredi à 20 h, jeudi à 19 h, samedi à 16 h jusqu’au 23 novembre au théâtre 14, 20, avenue Marc Sangnier, 75014, Paris, tél. : 01 45 45 49 77, https://www.theatre14.fr/index.php/programmation-24-25/exit

(1)« Oh Happy Day, Oh Happy Day, when Jesus washed my sins away! He taught me how to watch and pray, and live rejoicing every day ».

Traduction par Deepl.com :

» Oh Happy Day, Oh Happy Day, quand Jésus a lavé mes péchés ! Il m’a appris à veiller et à prier, et à vivre dans la joie chaque jour « .

Pour une interview du compositeur de cette chanson : http://quartdheure.alliance-presse.info/articles.php/oh-happy-day-a-change-sa-vie-13614.html

Pour l’histoire de cette chanson et de son texte : https://gospel-event.com/origine-du-chant-oh-happy-day/

Photo : Jean-Louis Fernandez.