Théâtre : « Vincent van Gogh, la quête absolue », d’après les lettres de Vincent à son frère Théo au théâtre de l’Épée de bois, à Paris.

Des décennies de succès.

Depuis combien de temps Gérard Rouzier joue-t-il « Vincent Van Gogh, la quête absolue » ? Quinze ans ? Vingt ans ? Plus ? Cette pièce, vue il y a peut-être vingt ans au Théo-théâtre – comme quoi les salles qui ne sont pas réputées pour la qualité de leur programmation doivent aussi être fréquentées en raison des pépites que l’on y voit parfois – fait partie de celles qui restent en mémoire pour (très) longtemps. Gérard Rouzier y incarne complètement son personnage complexe, torturé par le désir de répondre à sa vocation, mais quelle est-elle ? En fondant son texte sur l’échange épistolaire qui avait lieu entre le peintre et son frère, il donne une épaisseur supplémentaire à la personnalité des deux.

Par chance, mais ce seront les dernières, nous dit-il, il joue encore ce spectacle jusqu’au 17 novembre à l’Épée de bois. Il est donc grand temps pour ceux qui ne l’ont pas encore vu de se précipiter pour ouvrir leur perception de ce peintre au sujet duquel on a créé une image d’Épinal à partir de quelques épisodes de sa vie. Et pour engranger pour longtemps le souvenir d’un spectacle exceptionnel.

Pierre FRANÇOIS

« Vincent van Gogh, la quête absolue », d’après les lettres de Vincent à son frère Théo. Adaptation, mise en scène et interprétation : Gérard Rouzier. Du jeudi au samedi à 21 h, samedi et dimanche à 16 h 30 au Théâtre de l’Épée de bois, Cartoucherie, Route du Champ de Manœuvre, 75012, Paris. Informations et billetterie : 01 48 08 39 74 (de lundi à vendredi, de 10 h à 17 h). https://www.epeedebois.com/un-spectacle/vincent-van-gogh-la-quete-absolue/

Compagnie du Sablier, 13, boulevard de la République, 92210, Saint-Cloud, tél. : 01 71 54 89 41, www.compagniedusablier.org. Relations publiques : contact@compagniedusablier.org, tél. : 06 84 05 56 09.

