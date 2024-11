Musique : « Le grand orchestre du Splendid » au Café de la gare, à Paris.

Dynamique et généreux.

« Le grand orchestre du Splendid », que l’on ne présente plus, fait une étape dans le lieu de ses débuts, à Paris : le Café de la gare. Au-delà de l’aspect musical, parfaitement maîtrisé, ce groupe sait créer toute une ambiance. Familière et bon enfant. Les thèmes des chansons interprétées sont éternels, s’agissant des relations humaines de toutes sortes. Les jeux de mots sont plaisants : « Le swing me soigne mon blues existentiel », « si le jazz exige du swing, j’exige du jazz qui me soigne ». Et, bien sûr, la démonstration par l’exemple suit immédiatement. Les transitions entre les morceaux sont soignées, le rythme est tenu d’un bout à l’autre de cette performance qui fait oublier la notion du temps. On sent le spectacle parfaitement huilé et au point. Et l’on reste ébahi de constater l’entrain des musiciens à cheveux blancs.

Pierre FRANÇOIS

« Le grand orchestre du Splendid », les lundis 11 novembre, 18 novembre, 25 novembre, 2 décembre et 9 décembre à 19 h 30 au Café de la gare, 41 rue du Temple, 75004, Paris. Métro Hôtel de Ville (sortie 7), Rambuteau (sortie 3). Tél. : 01 42 78 52 51. https://www.splendid.fr/, https://www.cdlg.org/j/index.php/209-splendid

Photo : Pierre François.