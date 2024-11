Actu : communiqué de la FINUL du 8 novembre.

Texte original :

8 Nov 2024

UNIFIL statement (8 November 2024)

Yesterday, two IDF excavators and one IDF bulldozer destroyed part of a fence and a concrete structure in a UNIFIL position in Ras Naqoura. In response to our urgent protest, the IDF denied any activity was taking place inside the UNIFIL position.

The IDF’s deliberate and direct destruction of clearly identifiable UNIFIL property is a flagrant violation of international law and resolution 1701. We again remind the IDF and all actors of their obligation to ensure the safety and security of UN personnel and property and respect the inviolability of UN premises at all times.

Since 30 September, the IDF has repeatedly demanded that peacekeepers leave their positions near the Blue Line “for their safety.” Yesterday’s incident, like seven other similar incidents, is not a matter of peacekeepers getting caught in the crossfire, but of deliberate and direct actions by the IDF.

We also note with concern the destruction and removal this week of two of the blue barrels that mark the UN-delineated line of withdrawal between Lebanon and Israel (the Blue Line). Peacekeepers directly observed the IDF removing one of them.

Despite the unacceptable pressures being exerted on the mission through various channels, peacekeepers will continue to undertake our mandated monitoring and reporting tasks under resolution 1701.

Traduction par Deepl.com :

8 novembre 2024

Déclaration de la FINUL (8 novembre 2024)

Hier, deux excavateurs et un bulldozer des FDI ont détruit une partie d’une clôture et une structure en béton dans une position de la FINUL à Ras Naqoura. En réponse à notre protestation urgente, les FDI ont nié toute activité à l’intérieur de la position de la FINUL.

La destruction délibérée et directe par les FDI de biens clairement identifiables de la FINUL constitue une violation flagrante du droit international et de la résolution 1701. Nous rappelons à nouveau aux FDI et à tous les acteurs leur obligation d’assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des biens de l’ONU et de respecter l’inviolabilité des locaux de l’ONU à tout moment.

Depuis le 30 septembre, les FDI ont exigé à plusieurs reprises que les soldats de la paix quittent leurs positions près de la Ligne bleue « pour leur sécurité ». L’incident d’hier, comme sept autres incidents similaires, n’est pas une question de soldats de la paix pris entre deux feux, mais d’actions délibérées et directes de la part des FDI.

Nous notons également avec inquiétude la destruction et l’enlèvement cette semaine de deux des barils bleus qui marquent la ligne de retrait définie par les Nations unies entre le Liban et Israël (la Ligne bleue). Les soldats de la paix ont directement observé les FDI en train d’enlever l’un d’entre eux.

Malgré les pressions inacceptables exercées sur la mission par divers canaux, les soldats de la paix continueront d’entreprendre les tâches de surveillance et d’établissement de rapports qui leur ont été confiées par la résolution 1701.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)