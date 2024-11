Théâtre : « Simone en aparté au Studio Hébertot, à Paris.

Simone, la merVEILleuse..

Quelle fulgurance que cet « En aparté » pour une Simone flamboyante, en alerte et tellement peu en « Veille », toujours en alarme, en révolte, prête au combat, à l’action.

Et quelle belle complicité entre une comédienne, particulièrement sublime : Sophie Caritté et un metteur en scène, magnifiquement inspiré : Arnaud Aubert… Cela donne un spectacle qui vous subjugue et vous « prend aux tripes »… Comme un mille-feuille aussi délicieux que riche de strates pluridisciplinaires intimes ou universelles, cette personnalité hors norme et hors du commun vous embarque dans un univers aussi vertigineux qu’original pour une Femme qui a connu le bonheur d’une enfance privilégiée, l’horreur d’une adolescence sacrifiée par la Shoah, la renaissance d’une vie d’adulte magnifiée par la reconnaissance internationale pour finir au Panthéon !

Le texte est puissant et habité avec une grâce infinie par Sophie Caritté qui lui donne une dimension transcendantale. Quant à la mise en scène et au travail de collecte des textes issus de plus de cinquante sources, réalisés par Arnaud Aubert, ce véritable exploit est prodigieux : l’écouter vous raconter que durant des années, il a recueilli et synthétisé 300 feuillets, pour n’en garder que 13, quintessence monumentale d’une vie aussi riche que protéiforme qui a laissé pour les générations futures une empreinte indélébile. Un spectacle à venir découvrir et déguster en famille, tant il est transgénérationnel et planétaire…

SIDONIE