Théâtre : « Tu voulais un coup de foudre ? » au Théâtre du marais, à Paris.

Divertissement engagé.

Difficile de classer « Tu voulais un coup de foudre ? » Cette pièce tient du divertissement, du spectacle militant, du débat de fond, du spectacle d’humour, avec une touche de happening… Si on est loin du schéma classique, la scène n’en est pas moins pleine de vie. Pleine de femmes aussi (elles sont quatre), cherchant la recette pour d’une part trouver puis conclure, mais avec celui qui sera l’homme de leur vie. Elles se montrent d’un bloc – la professeure, la militante, l’épanouie – et pourtant chacune cache une faille intime.

Même si le spectacle est parfois irrégulier ou bavard, il crée une belle complicité avec le public. Il sait passer du cocasse à la gravité et emmener le spectateur dans ces successions d’émotions. La caricature n’y est qu’apparente dans la mesure où l’écriture a su créer des profils de femmes loin des stéréotypes qu’elles affichent pour se rassurer ou avoir la paix.

Pour le dire d’un trait, ce spectacle est riche malgré les apparences qu’il se donne. En ce sens, son sous-titre – « une comédie engagée et réaliste » – est parfaitement exact.

Pierre FRANÇOIS

« Tu voulais un coup de foudre ? » de, et mis en scène par Daisy Magli d’Alba, Aziliz Tranchant, Sandra Luce. Avec Daisy Magli d’Alba ou Calypso Larrazet Liop, Solène Guittenit ou Estelle Breton, Aziliz Tranchant ou Laura Tardino, Juliette Tranchant ou Luc-Emmanuel Betton (au clavier et violoncelle). Le dimanche à 19 h 30 jusqu’au 5 janvier au Théâtre du marais, 37, rue Volta, 75003 Paris, tél. 01 71 72 97 83. https://billetterie.theatredumarais.fr/evenement/tu-voulais-un-coup-de-foudre

Photo : Pierre François.