Actu : communiqués (deux) de la Finul le 25 octobre.

25 Oct 2024

UNIFIL statement (25 October 2024)

On 22 October, peacekeepers on duty at a permanent observation post near Dhayra were observing IDF soldiers conducting house clearing operations nearby. Upon realizing they were being observed, the IDF soldiers fired at the post. The duty guards withdrew to avoid being shot.

The IDF has repeatedly demanded that UNIFIL vacate its positions along the Blue Line and has deliberately damaged camera, lighting, and communications equipment at some of these positions. Despite the pressure being exerted on the mission and our troop-contributing countries, peacekeepers remain in position and on task. We will continue to undertake our mandated tasks to monitor and report.

We remind the IDF and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property. Any deliberate attack on them is a grave violation of international humanitarian law and of Resolution 1701.

Peacekeepers continue to monitor and report to the Security Council on the situation in south Lebanon, despite the dramatic escalation and violence on the ground in recent weeks. Since early October, peacekeepers have observed clashes on the ground in or around Alma Shaab, Aytarun, Bint Jbeil, Hanin, Houla, Kunin, Labbouneh, Markaba, Maroun ar-Ras, Meiss ej Jebel, Ras Naqoura, and Yaroun. Rocket fire from Lebanon and heavy air and artillery strikes from Israel have continued.

While UNIFIL has taken extensive measures to protect the safety and security of its peacekeepers, the security situation is extremely challenging.

Early in the morning on 23 October, two medevac teams meeting at Yarin to transfer a patient came under fire of unknown origin. One vehicle was immobilized and had to be left at the scene.

In the evening that same day, a medical facility at a UNIFIL position in Beit Leif was hit by a shell or rocket of unknown origin, causing damage to buildings.

Later, two shells or rockets, also of unknown origin, impacted near a UNIFIL position in Kafer Chouba, causing damage to living accommodations and shelters. Peacekeepers in both positions were in shelters at the time.

Fortunately, no peacekeepers were hurt in any of these incidents.

All actors are reminded of their obligation to avoid actions putting peacekeepers or civilians in danger. We continue to urge all actors involved in the conflict to resolve their differences at the negotiating table, through a political and diplomatic solution — not through violence. UNIFIL remains on the ground and ready to support this.

Traduction par Deepl.com

25 octobre 2024

Déclaration de la FINUL (25 octobre 2024)

Le 22 octobre, des soldats de la paix en service à un poste d’observation permanent près de Dhayra ont observé des soldats des FDI qui menaient des opérations de nettoyage de maisons à proximité. Se rendant compte qu’ils étaient observés, les soldats des FDI ont tiré sur le poste. Les gardes de service se sont retirés pour éviter d’être abattus.

Les FDI ont exigé à plusieurs reprises que la FINUL quitte ses positions le long de la Ligne bleue et ont délibérément endommagé les caméras, l’éclairage et le matériel de communication de certaines de ces positions. Malgré la pression exercée sur la mission et les pays fournisseurs de contingents, les soldats de la paix restent en position et à leur poste. Nous continuerons à nous acquitter des tâches de surveillance et de compte rendu qui nous ont été confiées.

Nous rappelons aux FDI et à tous les acteurs qu’ils ont l’obligation d’assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des biens des Nations unies. Toute attaque délibérée à leur encontre constitue une grave violation du droit humanitaire international et de la résolution 1701.

Les soldats de la paix continuent de surveiller la situation au Sud-Liban et d’en rendre compte au Conseil de sécurité, malgré l’escalade dramatique et la violence sur le terrain au cours des dernières semaines. Depuis le début du mois d’octobre, les soldats de la paix ont observé des affrontements sur le terrain à Alma Shaab, Aytarun, Bint Jbeil, Hanin, Houla, Kunin, Labbouneh, Markaba, Maroun ar-Ras, Meiss ej Jebel, Ras Naqoura et Yaroun, ou dans leurs environs. Les tirs de roquettes en provenance du Liban et les frappes aériennes et d’artillerie lourde en provenance d’Israël se sont poursuivis.

Bien que la FINUL ait pris des mesures importantes pour assurer la sécurité de ses soldats de la paix, la situation en matière de sécurité est extrêmement difficile.

Tôt dans la matinée du 23 octobre, deux équipes d’évacuation médicale se réunissant à Yarin pour transférer un patient ont essuyé des tirs d’origine inconnue. L’un des véhicules a été immobilisé et a dû être laissé sur place.

Dans la soirée du même jour, un centre médical situé dans une position de la FINUL à Beit Leif a été touché par un obus ou une roquette d’origine inconnue, endommageant les bâtiments.

Plus tard, deux obus ou roquettes, également d’origine inconnue, se sont abattus près d’une position de la FINUL à Kafer Chouba, endommageant des logements et des abris. Les soldats de la paix des deux positions se trouvaient alors dans des abris.

Heureusement, aucun soldat de la paix n’a été blessé lors de ces incidents.

Nous rappelons à tous les acteurs leur obligation d’éviter les actions mettant en danger les soldats de la paix ou les civils. Nous continuons d’exhorter tous les acteurs impliqués dans le conflit à résoudre leurs différends à la table des négociations, par une solution politique et diplomatique – et non par la violence. La FINUL reste sur le terrain et prête à soutenir cette démarche.

