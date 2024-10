Théâtre : « Nos seins », de Françoise Lorente à La Reine blanche, à Paris.

Un témoignage lumineux.

A travers sa pièce « Nos seins » Françoise Lorente nous offre une odyssée bouleversante qu’elle a vécu dans sa chair et qu’elle sublime en un spectacle d’une beauté poignante et incandescente… Seule en scène, elle occupe avec force et maestria un espace qu’elle agrandit et augmente tant son corps danse, saute, bondit mêlant mouvements d’aïkido et chorégraphie aux figures des plus harmonieuses. En fait, Françoise se bat avec rage et intensité contre un mal intérieur qu’on vient de lui diagnostiquer : un cancer ! Refus de se laisser abattre mais réalisme factuel : opération, traitements, regard des autres et attitude des protagonistes, notamment du personnel médical qui vous «chosifie» ou vous infantilise… Elle interprète tous ces personnages avec sensibilité, humour et une fantaisie teintée de saine révolte. Elle magnifie avec panache son témoignage en ouvrant la parole à d’autres femmes qu’elle a interviewées et qui l’accompagnent en fond sonore… Puis, Sainte Agathe apparaît qui donne au récit une dimension métaphysique des plus subtiles et qui transcende cette expérience personnelle en une métaphore ontologique universelle ! Que de puissance scénique, que de grandeur symbolique, que de force émanant d’un corps si gracile, que d’intensité vocale pour exprimer un tsunami émotionnel qui cueille les spectateurs en douceur et profondeur vers un ailleurs qui se trouve, secrètement, en chacun de nous et qu’elle nous révèle ! Un spectacle exceptionnel, à ne pas manquer, dont on ne sort pas indemne…

SIDONIE

« Nos seins », de et avec Françoise Lorente. Mise en scène : Morgane Janoir, Françoise Lorente. Du mardi au samedi jusqu’au 16 novembre au Théâtre de la reine blanche, 2 bis, passage Ruelle, 75018, Paris. Tél. : 01 40 05 06 96, reservation@scenesblanches.com

Photo : Pierre François.