Théâtre : « Belvédère », d’Ana-Maria Bamberger au Guichet Montparnasse, à Paris.

Relations mystérieuses.

« Belvédère » est une pièce intelligente. Trop ? Elle est montée comme un polar, sauf que l’on ignore qu’il faut prêter attention au moindre indice. Car le jeu caricatural du début a un sens, il ne s’agit pas d’une erreur.

Sans dévoiler la clef de la pièce, on peut dire que cette dernière rend bien compte d’une réalité qui habite tous les bons auteurs : ils ne contrôlent pas le destin de leurs personnages, ce sont ces derniers qui leur dictent ce qu’ils vivent.

Le rythme de ce spectacle est enlevé, même quand il s’agit de dialogues réfléchis, sensibles, presque sentimentaux. Le décor – tout en noir et blanc – nous plonge dans un univers décalé et de contrastes. Quand on ne sait plus où l’on est, on commence alors à entrer dans le sujet de la pièce…

Pierre FRANÇOIS

« Belvédère », d’Ana-Maria Bamberger. Avec Sébastien Bourbon, Catherine Mahieu, Aymeric Naudé. Mise en scène : Catherine Mahieu. Jeudi à 20 h 45, dimanche à 18 h jusqu’au 27 octobre au Guichet Montparnasse, 15, rue du Maine, 75014 Paris. Tél. : 01 43 27 88 61 du mercredi au dimanche à partir de 14 h. Métro : Montparnasse-Bienvenüe, Edgar-Quinet, Gaîté. https://www.guichetmontparnasse.com/belvedere/

Photo : David Twist.