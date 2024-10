Actu : Communiqué de la Force intérimaire des Nations unies au Liban.

Texte original (https://unifil.unmissions.org/unifil-spokesperson%C2%A0comment-uav-17-october-2024) :

17 Oct 2024

UNIFIL spokesperson comment on UAV (17 October 2024)

Earlier today, an uncrewed aerial vehicle (UAV) of unknown origin approached one of UNIFIL’s Maritime Task Force ships off the southern Lebanese coast. In accordance with procedure, electronic countermeasures were used and the UAV fell and exploded on its own. We are looking into the matter.

17 octobre 2024

Commentaire du porte-parole de la FINUL sur le drone (17 octobre 2024)

Plus tôt dans la journée, un véhicule aérien sans équipage (UAV) d’origine inconnue s’est approché de l’un des navires du Groupe d’intervention navale de la FINUL au large de la côte sud du Liban. Conformément à la procédure, des contre-mesures électroniques ont été utilisées et le drone est tombé et a explosé de lui-même. Nous sommes en train d’examiner l’affaire.

