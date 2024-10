Théâtre : « À cœur perdu, une histoire vraie » d’Emmanuelle de Boysson à l’Essaïon, à Paris.

Une poignante résurrection.

Emmanuelle de Boysson, à travers une EMI (Expérience de Mort Imminente) qu’elle a vécue le 7 février 2022, nous livre un témoignage d’une puissance et d’une force bouleversantes qui nous interroge profondément sur le sens de la vie et notre rapport à la transcendance. Cet envoûtant voyage est interprété de façon somptueuse par Carmen Vadillo qui incarne à merveille les émotions intenses et contradictoires inhérentes à ce tsunami ontologique entre Eros et Thanatos : violence, émerveillement, douleurs physiques, transports lumineux, peur, courage et qui, dans un long et douloureux processus de résilience, accouche d’une résurrection salvatrice… Quel jeu éblouissant, quelle performance scénique et quelle chorégraphie hallucinante quand Carmen/Emmanuelle danse, bondit, tourbillonne avec une énergie, une sensualité et une grâce à couper le souffle ! On vit, on souffre, on se régale, on vibre dans son corps et dans son cœur avec Elle, si charismatique et enchanteresse… Il y a aussi ce touchant hommage à Anton, son compagnon qui la sauve par un vigoureux massage cardiaque et à l’écriture « Si je n’écris pas, ce que j’ai vécu n’existe pas »… Merveilleux message de transmission d’un évènement intime en une expérience universelle que les lecteurs de son roman lumineux « Un coup au cœur » et que les spectateurs de sa pièce nitescente « A cœur perdu » ont reçu comme un superbe et poignant ode à la vie… Un spectacle à déguster sans modération et avec ardeur !!!

SIDONIE

« À cœur perdu, une histoire vraie » d’Emmanuelle de Boysson. Avec Carmen Vadillo. Adaptation et mise en scène : Hervé Bentégeat. Lundi et mardi à 21 heures jusqu’au 14 janvier au théâtre Essaïon à Paris. 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris. Métro Châtelet, Hôtel de Ville, Rambuteau. Bus arrêt Georges Pompidou. Réservation : 01 42 78 46 42 ou essaionreservations@gmail.com. https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1082_a-coeur-perdu.html

