Un enchantement « offenbachien ».

Voilà un spectacle en chansons, enchanté et enchanteur ! Un must dans sa catégorie… Tout d’abord, une mention spéciale au fort talentueux auteur du livret : Martin Loizillon qui signe un texte magnifiquement drôle à la Feydeau et qui l’habille d’une mise en scène incroyablement déjantée, servie par un trio de comédiens épatants, aussi bons comiques qu’excellents chanteurs lyriques, accompagnés par une « cuisinière-pianiste » virtuose… Un régal de scénario loufoque : la soirée se passe dans le salon cossu de Jacques Offenbach qui est désespéré, car sa muse Métella l’a abandonné et son ténor, vedette de son prochain opéra, est parti avec la femme du directeur ! Heureusement, un ami lui envoie une princesse délurée, qui arrive saoule, et qui va séduire, non pas l’éconduit, mais Justin, son excentrique valet ! S’ensuit un vaudeville dément, à pleurer de rire, prétexte à entonner de joyeux airs d’opéra bouffe devenus des classiques réjouissants : le galop infernal d’Orphée aux Enfers repris par le french cancan, le Brésilien qui a de l’or dans la Vie Parisienne, Nuit d’Amour des Contes d’Hoffmann, puis le Général Boum Boum, Clic Clac Kleinzack, ou J’aime les militaires… Folle et magnifique cavalcade qui ravit une salle pleine, heureuse et enthousiaste. Un moment de grâce théâtral à venir applaudir en famille, cette pièce se jouant aussi les dimanches à 17 h…

SIDONIE

« Une Soirée chez Offenbach », de.

Avec : Le Valet, Justin : Christophe Poncet de Solages ; Offenbach : Nicolas Rigas ; la Comtesse : Christine Tocci ; la cuisinière-pianiste : Ruta Lenchiauskaite.

Au Théâtre de Passy, , métro, tél.

Dates d’octobre :

Tous les lundis à 19 h, sauf le 14. Tous les dimanches à 17 h.

Novembre et décembre 2024:

Tous les lundis à 19 h. Tous les dimanches à 17 h.