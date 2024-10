Actu : Deuxième édition de la « Run for girls » le 5 octobre au bois de Boulogne.

Droits des filles.

Les initiatives en faveur des femmes ou de l’éducation des filles ne manquent pas. L’ONG Plan international, née durant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre (l’organisation s’appelle alors « Foster Parents Plan for War Children » : « Plan de parrainage pour les enfants de la guerre ») pour soutenir les orphelins déplacés. Dans les années cinquante, le centre de gravité se tourne vers ce que l’on appelle alors le Tiers Monde, expression que le pape Paul VI reprendra dans un discours important à la F. A. O. en 1969 (https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1969/march/documents/hf_p-vi_spe_19690320_terzo-mondo.html). C’est en 1970 que naît la structure actuelle du mouvement sous la dénomination de « Plan international », laquelle participe en 1989 à la rédaction par l’ONU de la convention internationale des droits de l’enfant. Ce texte devient le fil rouge suivi par cette organisation depuis lors. Quant à « Plan international France », c’est en 1993 qu’elle éclot. Dès la première année, elle suscite l’engagement de vingt mille parrains et marraines pour soutenir les enfants, spécialement les filles.

C’est dans ce souci en faveur des jeunes filles que s’inscrit la « Run for girls », une course à pied solidaire ouverte à tous et toutes, quel que soit l’âge, le sexe ou la forme physique (il y a deux trajets). Ce 5 octobre se courra la seconde édition de ce parcours au bois de Boulogne, un peu en avance par rapport à la journée internationale des droits des filles (11 octobre). Les frais d’inscription sont mis au service de Plan international France pour ses missions de développement et d’urgence. Mais cet événement ne se limite pas à cette dimension. Il est également écoresponsable. Ainsi, il n’y aura ni dossard de finisseur, ni gadgets inutiles, ni bouteille en plastique et même la sono fonctionnera à l’aide d’énergie solaire. Concrètement, le retrait des dossards a lieu sur place à partir de 8 heures contre présentation d’une pièce d’identité. Il faut avoir sa propre gourde, deux points d’eau étant à disposition. L’échauffement a lieu à partir de 10 h 20, le départ des 10 km à 10 h 40, celui de la course sur 5 km à 10 h 45 et celui de la marche sur 5 km à 10 h 50. Les remises de lots sont prévues à partir de 11 h 55 et il y aura trois podiums (jeunes, femmes, hommes)*. Si les inscriptions sont désormais closes, il reste possible de venir encourager les participants.

Pierre FRANÇOIS

*Adresse : Bois de Boulogne, 1 route de la Muette, 75116 Neuilly, Paris, entre le pavillon Royal et le lac, carrefour du bout des lacs.

**Précisions sur https://www.plan-international.fr/run-for-girls/. Il y a aussi un compte Instagram : https://www.instagram.com/runforgirls_official/

Photo : Plan international France (recadrée).