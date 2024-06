Théâtre : « Mozart, Mon Amour », de Christophe Barbier au Théâtre de poche à Paris.

« MOZARTISSIME » !

Quel spectacle ! Un vrai bonheur qui vous réjouit à bien des égards… Une histoire touchante, au service du « génie musical le plus complet des temps modernes », selon les mots de sa veuve Constanze, un magnifique texte écrit et interprété par Christophe Barbier, au talent protéiforme, qui en assure une délicieuse mise en scène, un enchantement musical grâce à la voix exceptionnelle de la charismatique soprano Pauline Courtin et du brillant pianiste compositeur Vadim Sher, un jeu subtil et charmeur des trois comédiens qui expriment avec maestria toute une gamme d’émotions extrêmement variées : poignantes, passionnées, comiques, touchantes, sensuelles et toujours terriblement vivantes ! L’action se situe au mois d’août 1804, le diplomate von Nissen/Christophe Barbier, grand admirateur du compositeur, doit convaincre le Conseil impérial d’Autriche de restaurer la gloire de Mozart, treize ans après sa mort. Viennent l’aider dans cette plaidoirie, Constanze/Pauline Courtin, veuve de wolfgang, qui brille par son exquise voix, accompagnée au piano par un élève, Süssmayer/Vadim Sher qui a partagé l’intimité du compositeur. Trois ombres du génie mais aussi trois fervents avocats pour persuader Vienne et l’empereur François de rétablir la célébrité du plus génial de ses enfants wolfgang Amadeus Mozart pour que l’Autriche rayonne à nouveau par le son de ses orchestres puisque celui des canons ne lui est plus favorable… Un moment de grâce théâtral à venir déguster et applaudir sans modération, comme le public enthousiaste (salle pleine) vient le faire chaque lundi…

SIDONIE

« Mozart, Mon Amour »

Écrit et mis en scène par Christophe Barbier.

Avec Pauline Courtin- soprano Vadim Sher- piano et Christophe Barbier.

Théâtre de Poche- 75 bd du Montparnasse 75006 Paris. 01 45 44 50 21

www.theatredepoche.montparnasse.com

Tous les lundis à 21h jusqu’au 8 juillet- Reprise en septembre, saison 2024/2025

Photo : Lot