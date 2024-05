Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 28).

Elle fait reprendre le même itinéraire, mais de l’autre côté des glissières de sécurité, jusqu’à arriver – il y a donc un passage piéton de chaque côté du pont – à cette piste sur laquelle un garde-corps protège vaguement de la chute et un grillage encore plus approximativement des voitures et camions. Pour corser le tout, le pont tremble dans ses premiers mètres tandis qu’un autocollant, placé juste à l’entrée de cette voie étroite, spécifie « Take your time ». On aimerait plutôt être déjà de l’autre côté, à Ribadeo, sans traverser cette installation bizarre… Pied à terre, vélo à côté, la traversée se fait. Arrivé au bout, vision d’un cycliste autochtone qui n’est pas descendu de son destrier métallique et indique gentiment une adresse de magasin spécialisé où trouver des patins de frein, les actuels étant déjà à moitié usés. Hélas, il n’est ouvert le lundi qu’à partir de 17 heures.

Un pèlerin