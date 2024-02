Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 16).

Plus qu’une lutte, la vie est une tragédie. ,La seule manière de l’humaniser est de la diviniser en restant branché à Dieu par la prière, toujours pauvre. Cette pauvreté ne peut jamais justifier un abandon, au contraire, elle est un aiguillon pour persévérer. Prière libre (« Mon Dieu, je t’aime, mal, mais je t’aime ! »), dizaines de chapelet, contemplation de la nature, souvenir des personnes rencontrées, lecture de Prière du temps présent ou de la Bible, tout est bon et tout peut parler de Dieu.

Émotion en passant devant la plage* si particulière qui jouxte l’église romane San Antolin de Bedon, hélas invisible depuis le train. On ne peut se lasser d’admirer ce site* aussi magnifique que mystérieux. Mais ce joyau roman* situé devant l’océan et à côté d’une rivière*** traversant la plage semble bien menacé par la montée des eaux.

Un pèlerin

