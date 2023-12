Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 09).

Le 20 décembre, à 6 heures, gare d’Austerlitz, les bornes ne fonctionnent pas mieux et, sur le quai, un contrôleur explique que le train est complet, mais accorde l’accès au wagon pour les vélos tout en faisant grâce de la réservation pour ce dernier. À Limoges, changement minuté et une dame laisse sa place dans la queue, ce qui permet de prendre le TER de Bordeaux de justesse. Arrivé là, nouveau jeu de piste sur les quais et, enfin, petit trajet à vélo entre Hendaye et Irun pour prendre l’Euskotren, transformation d’une ancienne voie ferrée métrique en train de banlieue acceptant les « bici », lequel devient FEVE après le Pays basque (où Saint-Sébastien se nomme Donostia, et Bilbao Matiko) et s’interrompt à chaque changement de province (ce serait trop simple !). Avec parfois un changement de gare en prime…

Un pèlerin