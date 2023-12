Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 10).

Trouver les horaires de chaque ligne est particulièrement ardu, comme si la Renfe se désintéressait complètement de faire la promotion de cet itinéraire qui fait admirer – à prix très réduit – les paysages de Cantabrie, des Asturies et même de la rudesse chaleureuse de la Galice. Mieux vaut demander à chaque guichet si l’on ne veut pas perdre la raison devant les sites des compagnies gérant ces liaisons.

Elle court ainsi tout le long de la côte nord de l’Espagne, jusqu’à Ferrol, le port industriel voisin de La Corogne. Trajet dans la tension, mais avec interventions régulières de la providence… Arrêt vers 20 h à Deba, petite ville du Pays basque, où le GPS fait tourner en rond avant de réaliser que l’auberge à pèlerins se trouve au-dessus de la gare.

Petit tour au bureau de la police pour s’inscrire et obtenir le code d’entrée. Une fois composé, le spectacle surprend : l’accès se fait par un escalier raide, haut et dans lequel deux personnes ne peuvent se croiser. Fatigué ou pas, il faut arriver à monter le vélo…

Un pèlerin