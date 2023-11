Théâtre : « Madame Marguerite », de Roberto Athayde à l’Essaïon, à Paris.

Bof.

Que dire de positif au sujet de « Madame Marguerite » ? Deux choses. D’une part, le costume convient parfaitement au personnage de l’institutrice psychorigide obsédée, et pas que par le tableau noir (le jeu aussi, quoique parfois forcé). D’autre part, diction et musique sont à un volume qui permet, heureusement, de s’assoupir.

Quant au théâtre de l’Essaïon, il se déconsidère en publiant sur sa page web une présentation qui ne correspond que de très loin à ce qui est montré sur scène.

Pierre FRANÇOIS

« Madame Marguerite », de Roberto Athayde. Avec Émilie Chevrillon. Mise en scène : Michel Giès. Mardi et mercredi à 21 h jusqu’au 17 janvier 2024 à l’Essaïon Théâtre, à Paris. 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris. Métro Châtelet, Hôtel de Ville, Rambuteau. Bus arrêt Georges Pompidou. Réservation : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1027_madame-marguerite.html ou par téléphone au 01 42 78 46 42.

Photo : Pierre François.